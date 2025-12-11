WM-Tickets für ÖFB-Team: So sehen Sie Alaba und Co

Lionel Messi gegen Österreich auf die Beine sehen, drei Punkte im Stadion gegen Algerien feiern oder gegen Jordanien den Aufstieg ins Sechzehntelfinale bejubeln – die Fußball-WM 2026 in Amerika ist für österreichische Fußballfans ein besonderes Abenteuer. Vor allem dann, wenn man live vor Ort Marcel Sabitzer, David Alaba und Co anfeuern kann. Der Weg zu Karten ist aber kein leichter. Insbesondere dann, wenn die Geldbörse nicht allzu weit geöffnet werden kann/will.