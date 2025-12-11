Grasser bekommt Fußfessel nun Anfang Jänner

Grasser hatte vor drei Monaten den Antrag auf elektronisch überwachten Hausarrest, vulgo Fußfessel, gestellt. Der ehemalige Finanzminister war Ende März im Buwog-Verfahren wegen Untreue und Geschenkannahme durch Beamte vom Obersten Gerichtshof (OGH) rechtskräftig zu vier Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Zur Hälfte des Strafausmaßes kann er nun bedingt entlassen werden.

Not-OP nach Darmverschluss

Im September hatte Grasser einen Darmverschluss erlitten, befand sich nach einer Not-OP mehrere Wochen im Krankenhaus. Der gebürtige Kärntner lebt seit Langem mit seiner Ehefrau, der Unternehmerin und Swarovski-Millionenerbin Fiona Pacifico Griffini-Grasser, und der gemeinsamen Tochter in Kitzbühel.