Bill Kaulitz gehört zu Deutschlands „Best Dressed“

Die Modezeitschrift „Vogue“ hat am Donnerstag die Liste der Promis veröffentlicht, die 2025 mit ihrem Look für Aufsehen gesorgt haben. Ganz vorne mit dabei: Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (36).
Der Musiker gilt laut der Mode-Bibel als einer der bestangezogenen Deutschen – und reiht sich damit in die Riege von Schauspiel-Stars wie Hannah Herzsprung, Heike Makatsch, Iris Berben, Langston Uibel, Lilith Stangenberg und Vicky Krieps ein.
Neben Kaulitz schafften es auch Musikerin Balbina, Hutdesignerin Maryam Keyhani, Modesammlerin Michelle Elie, Vintage-Fan Dustin Hanke, Autorin Nike van Dinther, Make-up-Artistin Kicki Yang Zhang, Stylistin Niki Pauls sowie Fotograf und Stylist Christian Stemmler auf die Liste.
„Mode ist Mittel zum Ausdruck. Sie zeigt, wie wir uns fühlen und wofür wir stehen“, erklärt Kerstin Weng, Head of Editorial Content von „Vogue Germany“. Mit der Auswahl wolle man Menschen feiern, „die mit Formen, Farben und Silhouetten spielen und sich trauen, Neues auszuprobieren“.
Bill Kaulitz ist nicht nur Popstar – er ist jetzt auch offiziell Deutschlands Mode-König 2025.
