Stil-Ikonen gekürt

Bill Kaulitz gehört zu Deutschlands „Best Dressed“

Star-Style
11.12.2025 15:24
Bill Kaulitz unlängst bei den britischen Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall
Bill Kaulitz unlängst bei den britischen Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall(Bild: AFP/BEN STANSALL)

Die Modezeitschrift „Vogue“ hat am Donnerstag die Liste der Promis veröffentlicht, die 2025 mit ihrem Look für Aufsehen gesorgt haben. Ganz vorne mit dabei: Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz (36). 

0 Kommentare

Der Musiker gilt laut der Mode-Bibel als einer der bestangezogenen Deutschen – und reiht sich damit in die Riege von Schauspiel-Stars wie Hannah Herzsprung, Heike Makatsch, Iris Berben, Langston Uibel, Lilith Stangenberg und Vicky Krieps ein.

Neben Kaulitz schafften es auch Musikerin Balbina, Hutdesignerin Maryam Keyhani, Modesammlerin Michelle Elie, Vintage-Fan Dustin Hanke, Autorin Nike van Dinther, Make-up-Artistin Kicki Yang Zhang, Stylistin Niki Pauls sowie Fotograf und Stylist Christian Stemmler auf die Liste.

Bill Kaulitz mit seinem Bruder Tom, Georg Listing (r.) und Gustav Schaefer (l.) von der ...
Bill Kaulitz mit seinem Bruder Tom, Georg Listing (r.) und Gustav Schaefer (l.) von der Musikgruppe Tokio Hotel bei der Bambi-Verleihung(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)
Heike Makatsch bei der Premiere von „Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen“ im ...
Heike Makatsch bei der Premiere von „Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen“ im Mathäser-Filmpalast(Bild: APA-Images / SZ-Photo / Johannes Simon)

„Mode ist Mittel zum Ausdruck. Sie zeigt, wie wir uns fühlen und wofür wir stehen“, erklärt Kerstin Weng, Head of Editorial Content von „Vogue Germany“. Mit der Auswahl wolle man Menschen feiern, „die mit Formen, Farben und Silhouetten spielen und sich trauen, Neues auszuprobieren“.

Hannah Herzsprung bei der Bambi-Verleihung
Hannah Herzsprung bei der Bambi-Verleihung(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)

Bill Kaulitz ist nicht nur Popstar – er ist jetzt auch offiziell Deutschlands Mode-König 2025.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
