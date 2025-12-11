Dieser Hund hat die längste Zunge der Welt

Der bisherige Rekordhalter Rocky, ein Boxer aus Illinois, brachte es nur auf rund fünf Zoll – knapp 14 Zentimeter. „Ozzy“ überbot diesen Wert damit deutlich. Der Durchbruch kam eher zufällig: Beim routinemäßigen Krallenschneiden nutzten zwei Mitarbeiter einer örtlichen Tierklinik die Gelegenheit, „Ozzys“ herausragend lange Zunge präzise zu vermessen. „Wir haben hier traurige und glückliche Fälle, aber dieser war wirklich außerhalb der Norm“, sagte Tierärztin Carlin George der BBC.