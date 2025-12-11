Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ehrliche 20 Zentimeter

Dieser Hund hat die längste Zunge der Welt

Tierecke News
11.12.2025 12:38

Dass Hunde sabbern, ist bekannt – aber dieser Vierbeiner stellt alles in den Schatten: In Oklahoma City hat der vierjährige Mastiff-Mischling „Ozzy“ die weltweit längste Hundezunge. Ganze 19,89 Zentimeter misst das beeindruckende Körperteil und hat dem Tier nun einen offiziellen Guinness-Weltrekord eingebracht.

0 Kommentare

Der bisherige Rekordhalter Rocky, ein Boxer aus Illinois, brachte es nur auf rund fünf Zoll – knapp 14 Zentimeter. „Ozzy“ überbot diesen Wert damit deutlich. Der Durchbruch kam eher zufällig: Beim routinemäßigen Krallenschneiden nutzten zwei Mitarbeiter einer örtlichen Tierklinik die Gelegenheit, „Ozzys“ herausragend lange Zunge präzise zu vermessen. „Wir haben hier traurige und glückliche Fälle, aber dieser war wirklich außerhalb der Norm“, sagte Tierärztin Carlin George der BBC.

Zunge ist schlicht „abnormal“
„Ozzys“ Besitzerin Angela Pick wusste schon lange, dass ihr Hund eine außergewöhnliche Zunge hat. „Er hatte sie immer schon ein Stück aus dem Maul hängen, seit er geboren wurde“, sagte sie gegenüber Guinness World Records. Medizinische Probleme liegen laut Tierärzten aber nicht vor – „Ozzys“ Zunge ist schlicht „abnormal, awkwardly long“.

Der neue Rekordhalter sorgt überall für Aufsehen. Obwohl seine Zunge gigantisch ist, benutzt er sie laut Pick überraschend wenig: „Er gibt keine typischen Hundeküsse. Er stupst eher mit der Nase und schmust.“ Im Alltag kann die Riesen-Zunge allerdings zur Herausforderung werden. „Man muss sein Haus oft putzen, weil die Wände voller Sabber sind“, erzählte Pick dem US-Sender Fox.

Zaubert Lächeln ins Gesicht
„Ozzy“ stammt aus einem Wurf französischer Mastiffs und Bullmastiffs. Seine Familie wählte ihn damals wegen seines besonders sanften Wesens aus – eine Entscheidung, die sie bis heute freut. Er liebt Autofahrten, Zeit mit der Familie und sein Hundefutter, von dem er laut Pick reichlich benötigt.

Eines aber ist überall gleich: Wo „Ozzy“ auftaucht, zaubert er den Menschen ein Lächeln ins Gesicht. Seine Besitzer sind über den Weltrekord „super-duper“ glücklich – und Ozzy selbst scheint sich über all die Aufmerksamkeit einfach nur zu freuen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Weltkatzentag
„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“
Wildkatzen sind scheu, werden sich künftig aber häufiger bei uns zeigen lassen.
Krone Plus Logo
In ganz Kärnten
Majestätische Wildkatzen sind wieder im Anmarsch
Die zugespielten Bilder sind nicht in bester Qualität - doch aussagekräftig genug. In den ...
Die „Krone“ deckt auf
Schwere Missstände im Affen-Labor der Uni Wien
In der Erinnerung wird „Tornado“ ewig weiterleben. 
Krone Plus Logo
Schwerer Abschied
Zwilling im Körper: Fohlen verliert Kampf um Leben
Nach tödlicher Attacke
„Hunde sollten jährlich überprüft werden!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
172.578 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
152.663 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
145.005 mal gelesen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf