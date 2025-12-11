Dieser Hund hat die längste Zunge der Welt

Dass Hunde sabbern, ist bekannt – aber dieser Vierbeiner stellt alles in den Schatten: In Oklahoma City hat der vierjährige Mastiff-Mischling „Ozzy“ die weltweit längste Hundezunge. Ganze 19,89 Zentimeter misst das beeindruckende Körperteil und hat dem Tier nun einen offiziellen Guinness-Weltrekord eingebracht.
Der bisherige Rekordhalter Rocky, ein Boxer aus Illinois, brachte es nur auf rund fünf Zoll – knapp 14 Zentimeter. „Ozzy“ überbot diesen Wert damit deutlich. Der Durchbruch kam eher zufällig: Beim routinemäßigen Krallenschneiden nutzten zwei Mitarbeiter einer örtlichen Tierklinik die Gelegenheit, „Ozzys“ herausragend lange Zunge präzise zu vermessen. „Wir haben hier traurige und glückliche Fälle, aber dieser war wirklich außerhalb der Norm“, sagte Tierärztin Carlin George der BBC.
Zunge ist schlicht „abnormal“
„Ozzys“ Besitzerin Angela Pick wusste schon lange, dass ihr Hund eine außergewöhnliche Zunge hat. „Er hatte sie immer schon ein Stück aus dem Maul hängen, seit er geboren wurde“, sagte sie gegenüber Guinness World Records. Medizinische Probleme liegen laut Tierärzten aber nicht vor – „Ozzys“ Zunge ist schlicht „abnormal, awkwardly long“.
Der neue Rekordhalter sorgt überall für Aufsehen. Obwohl seine Zunge gigantisch ist, benutzt er sie laut Pick überraschend wenig: „Er gibt keine typischen Hundeküsse. Er stupst eher mit der Nase und schmust.“ Im Alltag kann die Riesen-Zunge allerdings zur Herausforderung werden. „Man muss sein Haus oft putzen, weil die Wände voller Sabber sind“, erzählte Pick dem US-Sender Fox.
Zaubert Lächeln ins Gesicht
„Ozzy“ stammt aus einem Wurf französischer Mastiffs und Bullmastiffs. Seine Familie wählte ihn damals wegen seines besonders sanften Wesens aus – eine Entscheidung, die sie bis heute freut. Er liebt Autofahrten, Zeit mit der Familie und sein Hundefutter, von dem er laut Pick reichlich benötigt.
Eines aber ist überall gleich: Wo „Ozzy“ auftaucht, zaubert er den Menschen ein Lächeln ins Gesicht. Seine Besitzer sind über den Weltrekord „super-duper“ glücklich – und Ozzy selbst scheint sich über all die Aufmerksamkeit einfach nur zu freuen.
