Was passiert, wenn Sturm in Hartberg verliert?

Diese Konstellation hätten sich vor dem Steirer-Duell in der Fußball-Bundesliga wohl die wenigsten erwartet! Sturm gastiert als amtierender Meister am Sonntag in Hartberg, in der Tabelle liegt aber der um etliche Dimensionen kleinere Verein aus der Oststeiermark gleichauf mit den Schwarzen! Geht heute ein „Ruck“ durch das weiß-grüne Fußball-Land?
Manch zynischer Sturm-Fan blickt aktuell neidisch in die finanziell viel bescheidener aufgestellte Oststeiermark. „Warum kaufen wir nicht den Havel? Der ist besser als unsere Stürmer!“ Ja, die Stimmungslage in Graz ist trotz europäischer Gruppenphasen, einem Rekordumsatz (kolportiert 90 Millionen Euro in der Vorsaison) und zweier gefeierter Meistertitel in zwei Jahren gefühlt am Nullpunkt.
