Was passiert, wenn Sturm in Hartberg verliert?

Diese Konstellation hätten sich vor dem Steirer-Duell in der Fußball-Bundesliga wohl die wenigsten erwartet! Sturm gastiert als amtierender Meister am Sonntag in Hartberg, in der Tabelle liegt aber der um etliche Dimensionen kleinere Verein aus der Oststeiermark gleichauf mit den Schwarzen! Geht heute ein „Ruck“ durch das weiß-grüne Fußball-Land?