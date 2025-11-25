Streamingdienst HBO Max ab Jänner in Österreich

Der Streamingdienst „HBO Max“ von Warner Bros. Discovery startet im Jänner in Österreich. Dabei wird laut einer Aussendung auf ein werbesubventioniertes Abo-Modell gesetzt.
Der genaue Starttermin und der Abopreis sind weiterhin unklar. Fest steht dagegen, dass Serien wie „House of the Dragon“, „The Last of Us“, „The White Lotus“ oder auch „Euphoria“ dort angesiedelt sind. In Arbeit ist u.a. eine „Harry Potter“-Serie, die ab 2027 jedem Buch der Reihe eine Staffel widmen soll.
Derzeit sind viele hochkarätige HBO-Inhalte bei Sky zu sehen. Sie bleiben auch nach Start von HBO Max Teil des Portfolios, damit Sky-Kundinnen und -Kunden angefangene HBO-Serien auch zu Ende schauen können. Neu startende Serien sind dagegen exklusiv bei HBO Max zu sehen.
