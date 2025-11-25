Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Flughafen besetzt

400.000-Euro-Strafe für deutsche Klimakleber!

Ausland
25.11.2025 16:37
Das Urteil in Hamburg könnte der Anfang einer Klagewelle werden, denn auch mehrere andere ...
Das Urteil in Hamburg könnte der Anfang einer Klagewelle werden, denn auch mehrere andere Airports in Deutschland (auf dem Bild am Frankfurter Flughafen) gerieten ins Visier der Klimaaktivisten.(Bild: AFP/DANIEL ROLAND)

Sie hatten im Juli 2023 den Flughafen Hamburg im Rahmen eines Klimaprotests besetzt und für stundenlange Ausfälle und Verspätungen gesorgt. Nun sind die beteiligten Aktivisten aus den Reihen der „Letzten Generation“ zu einer hohen Strafe verdonnert worden.

0 Kommentare

Die in einem Zivilprozess angeklagten Klimaschützer müssen insgesamt 403.137,68 Euro Schadensersatz an die Lufthansa-Gruppe zahlen oder für zwei Jahre Haft absitzen. Hinzu kommen übrigens auch noch die Prozesskosten, die dem Vernehmen nach rund 700.000 Euro betragen.

Die Täter haben einen „Eingriff in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb“ vorgenommen, heißt es laut einem Bericht von bild.de in der Urteilsbegründung.

Lesen Sie auch:
Annullierte Flüge, lange Warteschlangen, verunsicherte Reisende: Mitten in der Urlaubssaison ...
Das wird teuer!
Lufthansa will von Klimaklebern Schadenersatz
28.07.2024
Betrieb läuft wieder
Klima-Aktivisten legten Airport Frankfurt lahm
25.07.2024
Rollfeld blockiert
Klimaaktivisten klebten sich auf Flughafen-Piste
24.11.2022

Drohen nun ähnliche Strafen wegen anderer Blockaden?
Da ähnliche Aktionen – wie zum Beispiel Blockade der Rollfelder – auch an mehreren anderen Flughäfen des Landes durchgeführt wurden, könnten weitere Klagen folgen. Denn mit Condor und Tuifly ließen weitere Fluggesellschaften mögliche Klagen prüfen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf