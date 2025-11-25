Monster, Orks & Drachen: Mit der Fantasie im Bett

Es gibt nichts, was es nicht gibt – vor allem nicht, wenn es um unsere sexuellen Wünsche und Vorlieben gibt. Wen wundert es also, dass wir uns auch hierzulande oftmals mit Alien, Ungeheuern, Hexen, Trolls und anderen Kreaturen ins Bett legen? Na, neugierig? Glauben Sie uns: Wir auch! Lasst uns rasch weiterlesen!
Oh lala, kann man bei diesem heißen Thema nur sagen! Bei der Suche nach ganz „speziellen“ Spielzeugen stößt man freilich gleich auf „Sinful“ und deren Produkte: Das Unternehmen hat neben den üblichen sinnlichen Toys auch anderes – und für viele wohl Unerwartetes – im Angebot. Konkret: aus dem Fantasiebereich.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.