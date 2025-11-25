Sinnliche Geschenke für Sie und Ihn gewinnen

Schmuddelwetter ist Kuschelzeit! Und damit Sie diese noch besser genießen können, haben wir ganz besondere Gewinnpakete für Sie als „Krone“-Abonnent geschnürt: Erstmals können Sie Erotik-Spielzeug von „Sinful“ und „Amorelie“ gewinnen! Abonnenten des Krone+-Liebesnewsletters haben sogar die doppelte Gewinnchance! Nicht verpassen!
Mit „Amorelie“ und „Sinful“ wird es heiß: Wir haben die beiden Unternehmen um einige ihrer besten Helferlein im Bett gebeten, um Ihnen die kalte Jahreszeit angenehmer zu machen. Und weder „Sinful“ noch „Amorelie“ ließen sich zweimal bitten: Sogleich machten sich Kartons mit tollen Produkten auf den Weg zu uns – allein für Sie!
„Sinful“ hat uns eine breite Auswahl an Produkten zukommen lassen, darunter auch einige heiß begehrte Fantasy-Schlager, die längst ausverkauft sind! Und auch von „Amorelie“ gibt es nur das Beste – Top-Klassiker des Unternehmens.
Im Folgenden nun aber die konkrete Auflistung der Gewinne für Sie:
„Sinful“, der Online-Shop aus Dänemark mit mehr als 7000 Produkten, gibt es seit 2008. Neben üblichem Sexspielzeug finden sich im Online-Shop auch Kategorien wie „Sextoys für Frauen“, „Fantasy“, „Spielzeug für Paare“, „BDSM-Toys“ für Anfänger sowie erfahrenen Enthusiasten usw.
Der „Fantasm Tales Minotaur“: Die Hörner des mächtigen Penisrings sind für alle Kämpfe bereit.
Der „Creature Cocks Serpentine Stroker Masturbator“ mit seinen hypnotisierenden roten Augen hat es drauf: Keiner packt zu wie er.
„Amorelie“ wurde 2013 von Lea-Sophie Cramer und Sebastian Pollok in Berlin gegründet und gehört heute zu den führenden deutschen Sex-Onlineshops für erotischen Lifestyle. „Amorelie“ ist auch in Österreich und der Schweiz stark vertreten.
Mit den „Amorelie Joy Glow Liebeskugeln“ lassen sich Beckenboden und Vaginalmuskulatur effektiv kräftigen – mit dem zu erwartenden Resultat: eine erhöhte Empfindsamkeit beim Sex und eine verbesserte Orgasmusfähigkeit!
Jetzt mitmachen und Sinnlichkeit zu Weihnachten schenken.
Alle „Krone“-Abonnenten (Print und Digital) haben nun die Chance eines von sieben Packages zu gewinnen. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 1. Dezember, 09:00 Uhr.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Liebe“ Newsletters der „Krone“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss am 1. Dezember, 09:00 Uhr noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
