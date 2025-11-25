Vorteilswelt
Sinnliche Geschenke für Sie und Ihn gewinnen

Gewinnspiele
25.11.2025 16:44
„Amorelie“ und „Sinful“: Die beiden Unternehmen haben uns ganz besondere Produkte nur für Sie, ...
„Amorelie“ und „Sinful“: Die beiden Unternehmen haben uns ganz besondere Produkte nur für Sie, liebe User, zukommen lassen!(Bild: Krone-Kreativ/Schober/stock.adobe.com)

Schmuddelwetter ist Kuschelzeit! Und damit Sie diese noch besser genießen können, haben wir ganz besondere Gewinnpakete für Sie als „Krone“-Abonnent geschnürt: Erstmals können Sie Erotik-Spielzeug von „Sinful“ und „Amorelie“ gewinnen! Abonnenten des Krone+-Liebesnewsletters haben sogar die doppelte Gewinnchance! Nicht verpassen!

0 Kommentare

Mit „Amorelie“ und „Sinful“ wird es heiß: Wir haben die beiden Unternehmen um einige ihrer besten Helferlein im Bett gebeten, um Ihnen die kalte Jahreszeit angenehmer zu machen. Und weder „Sinful“ noch „Amorelie“ ließen sich zweimal bitten: Sogleich machten sich Kartons mit tollen Produkten auf den Weg zu uns – allein für Sie!

„Sinful“ hat uns eine breite Auswahl an Produkten zukommen lassen, darunter auch einige heiß begehrte Fantasy-Schlager, die längst ausverkauft sind! Und auch von „Amorelie“ gibt es nur das Beste – Top-Klassiker des Unternehmens. 

Im Folgenden nun aber die konkrete Auflistung der Gewinne für Sie:

  • Der „Womanizer x Sinful Premium 2 Klitoris Stimulator“ wurde in Kooperation von „Womanizer“ und „Sinful“ entwickelt: Ihn zeichnen vor allem 14 Intensitätsstufen, Pleasure Air Technologie, Smart Silence und Autopilot-Modus aus.
  • Der „Fantasm Tales Tidal King Octopus“ als 14,5 cm großer Analplug mit der besonderen Oberfläche und verspielten Details ist ein großer Fang für Kenner.
  • Die „Sinful Masturbation Toolbox“ im Dreierpack ist die ideale Werkzeugkiste für alle, die den guten alten Handjob aufpeppen wollen: Die Eier überraschen mit Wellen, Rippen, Noppen und anderen Unebenheiten.
  • Der „Fantasm Tales Red Dragon“ ist quasi der „Drogon“, der „König der Drachen“, unter den Echsentoys: Der Dildo mit Saugnapf misst 22 cm, seine Krümmung, seine Struktur, sein Umfang ist etwas für starke Drachenbändiger.
„Sinful“ in aller Kürze

„Sinful“, der Online-Shop aus Dänemark mit mehr als 7000 Produkten, gibt es seit 2008. Neben üblichem Sexspielzeug finden sich im Online-Shop auch Kategorien wie „Sextoys für Frauen“, „Fantasy“, „Spielzeug für Paare“, „BDSM-Toys“ für Anfänger sowie erfahrenen Enthusiasten usw.

Diese Produkte von „Sinful“ können Sie als Abonnent des Krone+-Liebesnewsletters gewinnen.
Diese Produkte von „Sinful“ können Sie als Abonnent des Krone+-Liebesnewsletters gewinnen.(Bild: Silvia Schober)

  • Der „Fantasm Tales Minotaur“: Die Hörner des mächtigen Penisrings sind für alle Kämpfe bereit.

  • Der „Creature Cocks Serpentine Stroker Masturbator“ mit seinen hypnotisierenden roten Augen hat es drauf: Keiner packt zu wie er.

  • Der „Sinful Luxy Extra Kraftvollen Massagestab“ mit seinen zehn Vibrationsmustern, dem weichen Silikonkopf und dem ergonomischen Design sowie seiner bis zu 90 Minuten langen Laufzeit ohne störende Kabel bringen einem die volle Extase.
  • Unschlagbare Mitspieler für alle Abenteurer von „Sinful“ sind das „Kaerlig Bio Gleitgel“ (Kaerlig bedeutet übrigens „lieben“ auf Dänisch) und das „Sinful Aqua Gleitgel“.
  • Der „Amorelie Joy Twerk Fingervibrator“ passt auf jeden Finger, hat drei Vibrationsmodi und -intensitäten sowie eine praktische Reisesperre und stimuliert äußere Hotspots – Spaß alleine oder zu zweit oder zu...
  • Der „Amorelie Joy Turn Mini-Wand Vibrator“ ist ein wasserdichtes, wiederaufladbares Allroundtalent mit flexiblem Kopf und drei Stärken sowie Vibrationsmodi.
„Amorelie“ in aller Kürze

„Amorelie“ wurde 2013 von Lea-Sophie Cramer und Sebastian Pollok in Berlin gegründet und gehört heute zu den führenden deutschen Sex-Onlineshops für erotischen Lifestyle. „Amorelie“ ist auch in Österreich und der Schweiz stark vertreten. 

Diese Produkte von „Amorelie“ können Sie als Abonnent des Krone+-Liebesnewsletters gewinnen.
Diese Produkte von „Amorelie“ können Sie als Abonnent des Krone+-Liebesnewsletters gewinnen.(Bild: Silvia Schober)
  • Mit dem „Amorelie Joy Shake Rabbit-Vibrator“ für G-Punkt und Klitoris ist jeder gut drauf. Er hat drei Modi und Levels, ist wiederaufladbar und die praktische Reisesperre ist inklusive.

  • Mit den „Amorelie Joy Glow Liebeskugeln“ lassen sich Beckenboden und Vaginalmuskulatur effektiv kräftigen – mit dem zu erwartenden Resultat: eine erhöhte Empfindsamkeit beim Sex und eine verbesserte Orgasmusfähigkeit!

Jetzt mitmachen und Sinnlichkeit zu Weihnachten schenken. 
Alle „Krone“-Abonnenten (Print und Digital) haben nun die Chance eines von sieben Packages zu gewinnen. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 1. Dezember, 09:00 Uhr.

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Liebe“ Newsletters der „Krone“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss am 1. Dezember, 09:00 Uhr noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

