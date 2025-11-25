Welcher Sportler hat diesen Hund und 30 Tattoos?

Alexandri-Schwestern suchen neue Trainerin

Bereits WM-Gold haben die Synchronschwimmerinnen Anna-Maria und Eirini Alexandri. Mit ihrer Schwester Vasiliki, die im Solo ebenfalls schon viele Medaillen gewonnen hat, suchen sie gerade eine neue Trainerin. Denn Takako Nakajima, die nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris das Amt übernahm, geht zurück in ihre japanische Heimat. Die Drillinge erzählen: „Wir machen gerade allein den Aufbau für die neue Saison.“ Kraft geben ihnen die Bilder von ihrem Indonesien-Urlaub: „Das waren so unglaublich schöne Erlebnisse. Wir schauen uns immer wieder die Fotos an.“