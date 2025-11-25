Bub schoss auf Spielplatz: Verfahren eingestellt

Nachdem der Zwölfjährige Anfang November auf einem Spielplatz in Ziersdorf im Bezirk Hollabrunn (NÖ) mit einer Waffe um sich geschossen hatte, liefen die Ermittlungen auf Hochtouren. Der Bursche hatte einen Buben gezwungen, sich hinzuknien. Dann ballerte er mit einer echten Glock mehrmals in die Luft. Die Waffe stammt aus dem illegalen Besitz seines Vaters. Den Schüssen soll ein Streit mit dem Gleichaltrigen vorausgegangen sein. Die Eltern des Betroffenen erstatteten daraufhin Anzeige.