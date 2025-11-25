Vorteilswelt
Rumänien und Ungarn

Hervis verkauft zwei Auslandstöchter

Salzburg
25.11.2025 16:13
Die österreichischen Filialen sind nicht betroffen.
Die österreichischen Filialen sind nicht betroffen.(Bild: Werner KRUG)

Die Töchter der Sporthandelskette Hervis in Rumänien und Ungarn werden verkauft. Im Vorjahr hatte das Unternehmen Verluste gemacht. Wer die Tochterfirmen übernimmt und welche Hintergründe die Trennung hat. 

0 Kommentare

Die Sporthandelskette Hervis, die ihren Hauptsitz in Salzburg hat, verkauft ihre Tochterfirmen in Ungarn und Rumänien. Käufer ist laut einer Aussendung die britische Frasers Group, früher unter dem Namen Sports Direct bekannt.

Noch müssen die Kartellbehörden zustimmen. Konkret geht es um die Hervis Ungarn (Hervis Sport és Divatkereskedelmi Kft.) mit 29 Filialen sowie die Hervis Rumänien (Hervis Sport and Fashion srl.) mit 49 Standorten.

Die Mitarbeiter werden laut Frasers übernommen. Zum Kaufpreis machte die Firma keine Angaben. Hintergrund der Entscheidung ist laut Hervis-Geschäftsführer Ulrich Hanfeld, dass die Standorte in beiden Ländern modeorientiert seien und sich vom Kerntgeschäft, nämlich Sport, entfernen.

Österreich nicht betroffen
Vom Unternehmen heißt es, dass die Standorte von Hervis in Österreich, Slowenien und Kroatien nicht betroffen seien. Das Unternehmen gehört zu Spar Österreich. 2024 hatte die Kette einen Umsatz von über 490 Millionen Euro gemacht. Allerdings schrieb sie im Geschäftsjahr 2024 einen Verlust von 43 Millionen Euro.

Im Sportfachhandel ist Frasers kein Unbekannter. Die Firma wollte den deutschen Sportfilialisten SportScheck übernehmen. Allerdings brach Frasers die Übernahme letztlich ab. Denn SportScheck-Eigentümer, René Benkos Signa, war in finanzielle Schwierigkeiten geraten.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Salzburg

