Hervis verkauft zwei Auslandstöchter

Österreich nicht betroffen

Vom Unternehmen heißt es, dass die Standorte von Hervis in Österreich, Slowenien und Kroatien nicht betroffen seien. Das Unternehmen gehört zu Spar Österreich. 2024 hatte die Kette einen Umsatz von über 490 Millionen Euro gemacht. Allerdings schrieb sie im Geschäftsjahr 2024 einen Verlust von 43 Millionen Euro.