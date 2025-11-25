Meta interessiert sich für KI-Prozessor von Google

Wachsender Bedarf an Rechenkapazitäten

Um dem wachsenden Bedarf an Rechenkapazitäten für Künstliche Intelligenz (KI) gerecht zu werden, investieren Staaten und Unternehmen dreistellige Milliardenbeträge in den Bau neuer Serverfarmen. Die hierfür notwendigen Hochleistungsprozessoren kommen meist von Nvidia. Um ihre Abhängigkeit von diesem Konzern zu verringern, suchen KI-Firmen und Cloud-Anbieter nach Alternativen. So setzt der ChatGPT-Entwickler OpenAI unter anderem auf Prozessoren von AMD. Parallel dazu arbeitet er an eigenen Halbleitern. Auch Meta arbeitet zusätzlich an Eigenentwicklungen und hat hierfür unlängst einen Spezialisten für KI-Chips übernommen.