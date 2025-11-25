Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Für Rechenzentren

Meta interessiert sich für KI-Prozessor von Google

Digital
25.11.2025 14:21
Mark Zuckerbergs Meta-Konzern liefert sich ein KI-Wettrüsten mit Microsoft und Google.
Mark Zuckerbergs Meta-Konzern liefert sich ein KI-Wettrüsten mit Microsoft und Google.(Bild: AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV)

Meta will in seinen geplanten KI-Rechenzentren offenbar Prozessoren von Google einsetzen. Die Facebook-Mutter verhandle mit der Alphabet-Tochter über eine milliardenschwere Lieferung von Tensor-Chips ab 2027.

0 Kommentare

Das schrieb das Nachrichtenportal „The Information“ am Dienstag. Zusätzlich wolle die Facebook-Mutter Rechenkapazitäten bei Google anmieten. Für den Internetkonzern wäre der Liefervertrag ein Strategieschwenk, da Google seine Tensor-Prozessoren bis jetzt ausschließlich in seinen eigenen Rechenzentren einsetzt.

Damit tritt das Unternehmen in direkte Konkurrenz zu Nvidia, dem Weltmarktführer bei KI-Chips. Google-Manager erhofften sich in diesem Geschäftsfeld Einnahmen in Höhe von zehn Prozent des Nvidia-Jahresumsatzes, berichtete „The Information“ weiter.

Nvidia peilt für 2025 Erlöse im Volumen von etwa 65 Milliarden Dollar (56,3 Milliarden Euro) an. Meta setzt bisher hauptsächlich auf Prozessoren des weltgrößten Halbleiterherstellers. Allein in diesem Jahr will der Instagram-Betreiber bis zu 72 Mrd. Dollar hierfür ausgeben. Weder Meta noch Alphabet oder Nvidia waren zunächst für eine Stellungnahme zu erreichen.

Lesen Sie auch:
Nvidia-CEO Jensen Huang, der bei öffentlichen Auftritten gerne Lederjacke trägt, ist ...
Krone Plus Logo
5 Bio. US-Dollar wert!
Wieso Nvidia so gut KI kann – und was danach kommt
30.10.2025
Reißender Absatz
Nvidia befeuert KI-Boom mit starkem Wachstum
20.11.2025
Kippt die KI-Euphorie?
Milliardär Thiel stößt all seine Nvidia-Aktien ab
19.11.2025

Die Aktien von Nvidia fielen als Reaktion auf den Medienbericht im vorbörslichen Geschäft der Wall Street um knapp vier Prozent. Alphabet-Titel legten dagegen rund vier Prozent zu. Gefragt waren auch die Papiere von Broadcom, die sich um fast drei Prozent verteuerten. Die Chipfirma ist Alphabets Entwicklungs- und Produktionspartner für Tensor-Prozessoren.

Wachsender Bedarf an Rechenkapazitäten
Um dem wachsenden Bedarf an Rechenkapazitäten für Künstliche Intelligenz (KI) gerecht zu werden, investieren Staaten und Unternehmen dreistellige Milliardenbeträge in den Bau neuer Serverfarmen. Die hierfür notwendigen Hochleistungsprozessoren kommen meist von Nvidia. Um ihre Abhängigkeit von diesem Konzern zu verringern, suchen KI-Firmen und Cloud-Anbieter nach Alternativen. So setzt der ChatGPT-Entwickler OpenAI unter anderem auf Prozessoren von AMD. Parallel dazu arbeitet er an eigenen Halbleitern. Auch Meta arbeitet zusätzlich an Eigenentwicklungen und hat hierfür unlängst einen Spezialisten für KI-Chips übernommen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
Ex-Mitarbeiter warnt:
Start-up-Bot könnte Mensch den Schädel einschlagen
Der mit einem schweren Browning-Maschinengewehr (Kaliber 12,7 Millimeter) und einem ...
Krone Plus Logo
Es fehlt Personal
Wie die Ukraine Soldaten durch MG-Roboter ersetzt
Der Agile One soll sicher und effizient mit Menschen und anderen Robotersystemen ...
Agile One
Humanoider Roboter aus Bayern geht 2026 in Serie
Eine Strategie, mit sinkender Reichweite von Elektroautos bei Frost umzugehen: Warm anziehen und ...
Krone Plus Logo
Erstaunliche Messungen
So viel Reichweite verliert Ihr E-Auto im Winter
Interessant: In unserem Balkonkraftwerk-Dauertest geht es im Herbst mit der Selbstversorgung ...
Krone Plus Logo
Solarbank im Dauertest
Balkonkraftwerk im Herbst: Kehrt Ernüchterung ein?
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
154.485 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Ski Alpin
2021 fuhr sie noch Weltcup, jetzt kommt Kind drei
117.304 mal gelesen
Resi Stiegler erwartet ihr drittes Kind.
Formel 1
McLaren-Drama! Norris und Piastri disqualifiziert
105.371 mal gelesen
Lando Norris (links) und Oscar Piastri wurden in Las Vegas nachträglich disqualifiziert.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Digital
Preis noch unbekannt
Streamingdienst HBO Max ab Jänner in Österreich
Für Rechenzentren
Meta interessiert sich für KI-Prozessor von Google
Geheimnisverrat
Wechsel zu Intel: TSMC verklagt Ex-Vizepräsident
Krone Plus Logo
Anfällig für Störungen
Wie Musik Russlands „Superwaffe“ vom Himmel holt
Krone Plus Logo
Ex-Mitarbeiter warnt:
Start-up-Bot könnte Mensch den Schädel einschlagen

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf