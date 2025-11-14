Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Konzern im Wandel

Disney: Streaming boomt, aber TV-Geschäft kriselt

Digital
14.11.2025 10:03
Der Disney-Konzern befindet sich mitten in einem Konzernumbau unter dem zurückgekehrten ...
Der Disney-Konzern befindet sich mitten in einem Konzernumbau unter dem zurückgekehrten Vorstandschef Bob Iger.(Bild: AFP/DREW ANGERER)

Der US-Unterhaltungskonzern Walt Disney hat im abgelaufenen Quartal dank boomender Streaming- und Freizeitpark-Geschäfte mehr verdient als erwartet. Die Krise am klassischen TV-Markt kann er damit aber nicht auffangen.

0 Kommentare

Der bereinigte Gewinn je Aktie lag im vierten Quartal bei 1,11 Dollar und damit über den Schätzungen, wie Disney am Donnerstag mitteilte. Beim Umsatz wurden mit 22,5 Milliarden Dollar (19,4 Milliarden Euro) die Markterwartungen leicht verfehlt.

Die Aktie geriet nach den Firmennachrichten unter Druck und notierte vorbörslich um fast drei Prozent im Minus. Da half auch nicht, dass der Konzern Zuversicht mit einer um 50 Prozent angehobenen Dividende schürte und plant, das Aktienrückkaufprogramm für das Geschäftsjahr 2026 auf sieben Milliarden Dollar zu verdoppeln.

Tiefgreifender Umbau des Konzerns
Die Zahlen spiegeln den tiefgreifenden Umbau des Konzerns wider. So stieg der Gewinn im Streaming-Geschäft um 39 Prozent auf 352 Millionen Dollar. Disney gewann bei seinen Diensten Disney+ und Hulu 12,5 Millionen neue Abonnenten hinzu und kommt nun auf insgesamt 196 Millionen.

Lesen Sie auch:
Start in Philadelphia
Netflix mit Erlebniszentrum auf Spuren von Disney
12.11.2025
Phänomen Austin Butler
Vom Disney-Star zum Hollywood-Hoffnungsträger
29.08.2025
„Hakuna MAGAta“
Disney-Satire geht nach Kimmel-Rauswurf viral
22.09.2025

Die Erlebnissparte, zu der die Freizeitparks und Kreuzfahrtschiffe gehören, steigerte ihr operatives Ergebnis um 13 Prozent auf 1,88 Milliarden Dollar. Demgegenüber stand ein Einbruch im traditionellen Fernsehgeschäft, dessen Gewinn um 21 Prozent zurückging. Auch das Filmstudio schwächelte, da die aktuellen Filme nicht an die Erfolge des Vorjahres anknüpfen konnten.

Der Konzern befindet sich mitten in einem Konzernumbau unter dem zurückgekehrten Vorstandschef Bob Iger. Dieser reagiert mit einem harten Sparkurs und Investitionen in Streamingdienste und Parks auf den branchenweiten Niedergang des Kabelfernsehens. „Dies war ein weiteres Jahr mit großen Fortschritten“, erklärte Iger. Für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 stellte er ein zweistelliges Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie in Aussicht.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Hardware-Offensive
Valve greift PS5 & Xbox mit neuer Steam Machine an
Start in Philadelphia
Netflix mit Erlebniszentrum auf Spuren von Disney
Krone Plus Logo
Test: Oppo Find X9 Pro
Wie gut ist das Hasselblad-Handy mit Mega-Akku?
Gemeinsame Übung der kambodschanischen und chinesischen Streitkräfte im Mai: Ein KI-Hunderoboter ...
Krone Plus Logo
Chip-Embargo unwirksam
Wie China mit DeepSeek und KI-Robotern aufrüstet
Polyurethan (PU) ist ein weicher Kunststoff, der unter anderem in Schuhsohlen und Matratzen zum ...
Krone Plus Logo
Zersetzt Schuhsohlen
Wie KI neue Waffe gegen Kunststoffmüll entdeckte
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
118.910 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.085 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Ausland
Tödliche Krankheit breitet sich an der Front aus
79.685 mal gelesen
Ukrainische Militärsanitäter an der Front in der Region Donesk (Symbolbild) 
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
913 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Digital
Konzern im Wandel
Disney: Streaming boomt, aber TV-Geschäft kriselt
Zoll für Pakete
Kaum Änderungen im Konsumverhalten erwartet
EU-Wettbewerbsbedenken
Nach Milliardenstrafe: Google macht Zugeständnisse
Im 6-Gigahertz-Bereich
Europas Mobilfunkern winken zusätzliche Frequenzen
Gründer widerspricht
Musk wirft Wikipedia linke Ausrichtung vor

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf