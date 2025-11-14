Disney: Streaming boomt, aber TV-Geschäft kriselt

Der Konzern befindet sich mitten in einem Konzernumbau unter dem zurückgekehrten Vorstandschef Bob Iger. Dieser reagiert mit einem harten Sparkurs und Investitionen in Streamingdienste und Parks auf den branchenweiten Niedergang des Kabelfernsehens. „Dies war ein weiteres Jahr mit großen Fortschritten“, erklärte Iger. Für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 stellte er ein zweistelliges Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie in Aussicht.