Dieser deutsche „Hai“ soll Unterseekabel schützen

Mehrere Staaten zeigen bereits Interesse

Auch U-Boote und Minen kann der „Greyshark“ aufspüren und deren Position den Streitkräften der betroffenen Staaten mitteilen. Wie der deutsche Sender NDR vor wenigen Tagen vermeldet hat, gibt es bereits zahlreiche Interessenten, die auch schon beim Bremer Drohnenhersteller Euroatlas Bestellungen abgegeben haben. Der Preis pro Stück beträgt dem Vernehmen nach rund acht Millionen Euro.