Kunstwerk niedergemäht – nur: Wer saß am Steuer?

Mutter und Sohn beschuldigen sich gegenseitig

Die Lenkerin (41) wurde dabei leicht verletzt – oder zumindest die mutmaßliche Lenkerin. Denn die 41-Jährige soll der Polizei erzählt haben, gar nicht gefahren zu sein. Stattdessen sei ihr Sohn (22) am Steuer gesessen – der wiederum das genaue Gegenteil behauptet. Beide sind nicht alkoholisiert gewesen, weitere Ermittlungen zum Unfallhergang sind im Laufen.