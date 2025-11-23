Vorteilswelt
Tragischer Saisonstart

Planai: 42-jähriger Grazer stirbt bei Skiunfall

Steiermark
23.11.2025 18:00

Tragisches Unglück am Sonntag auf der steirischen Planai: Ein Skifahrer kam abseits der Piste zu Sturz, jeglicher Rettungsversuch kam zu spät – der Mann verstarb noch an Ort und Stelle. Die Betreiber mahnen aus aktuellem Anlass zu besonderer Vorsicht.

Ein 42-jähriger Grazer ist am Sonntag beim Skifahren auf der Planai tödlich verunglückt. Der Mann war abseits der markierten Pisten im freien Gelände unterwegs, als es unterhalb der Burgstallalmbahn – einer 8er-Seilbahn – zu dem tragischen Unfall kam. Nach Angaben der Skiliftbetreiber dürfte der Wintersportler mit seinen Skiern an einer Wurzel eingefädelt haben, wodurch er schwer zu Sturz kam und einen Genickbruch erlitt.

Georg Bliem, Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen, bestätigte den Vorfall auf „Krone“-Anfrage. Die Pistenretter waren laut Bliem rasch zur Stelle, ebenso die Alpinpolizei, doch jede Hilfe kam zu spät.

Der Unfall ereignete sich abseits der gesicherten Pisten.
Der Unfall ereignete sich abseits der gesicherten Pisten.(Bild: Christian Jauschowetz)

„Unbedingt auf Pisten bleiben!“
Bliem appelliert eindringlich an alle Skifahrer und Snowboarder, auf den geöffneten Pisten zu bleiben: „Es ist sehr bedauerlich, was passiert ist. Gerade jetzt, zu Beginn der Saison, kann man nur darauf hinweisen, unbedingt auf den Pisten zu bleiben, da abseits noch zu wenig Schnee vorhanden ist.“

Erst am Samstag war die heurige Skisaison in dem beliebten Ennstaler Skigebiet eröffnet worden. Allein am Sonntag wurden bereits rund 1600 Gäste gezählt.

