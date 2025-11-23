Planai: 42-jähriger Grazer stirbt bei Skiunfall

Ein 42-jähriger Grazer ist am Sonntag beim Skifahren auf der Planai tödlich verunglückt. Der Mann war abseits der markierten Pisten im freien Gelände unterwegs, als es unterhalb der Burgstallalmbahn – einer 8er-Seilbahn – zu dem tragischen Unfall kam. Nach Angaben der Skiliftbetreiber dürfte der Wintersportler mit seinen Skiern an einer Wurzel eingefädelt haben, wodurch er schwer zu Sturz kam und einen Genickbruch erlitt.