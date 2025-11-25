Historischer Kraft: Skisprung-Legende übertrumpft!

Nicht der erste Rekord

Eine unfassbare Bestmarke, die Kraft in diesem Winter wohl noch ordentlich hochschrauben wird, wenn er fit und in seiner aktuellen Topform bleibt. Immerhin sorgte der 32-Jährige am Dienstag mit seinem Sprung auf 97,5 Meter im ersten Durchgang des Springens auf der Normalschanze für einen neuen Schanzenrekord. Dieser wurde aber im zweiten Durchgang schon wieder vom Deutschen Philipp Raimund (99,5 Meter) pulverisiert.