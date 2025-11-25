Historischer Kraft: Skisprung-Legende übertrumpft!

Unglaubliche Leistung von Skisprung-Dauerbrenner Stefan Kraft! Der ÖSV-Adler hat sich mit seinem Sieg in Falun den Allzeit-Punkterekord im Skispringen gesichert. Damit überholt der Routinier ausgerechnet sein Kindheitsidol. Zudem sicherte sich Kraft am Dienstag kurzfristig auch noch einen neuen Schanzenrekord.
Der Salzburger hat sich ein weiteres Mal in die Geschichtsbücher des Skispringens eingetragen. Mit seinem 46. Karrieresieg in Falun hat er den bisherigen Allzeit-Punkterekord von Janne Ahonen (15.758) überboten. Der ÖSV-Routinier liegt nun bei 15.811 Punkten.
Nicht der erste Rekord
Eine unfassbare Bestmarke, die Kraft in diesem Winter wohl noch ordentlich hochschrauben wird, wenn er fit und in seiner aktuellen Topform bleibt. Immerhin sorgte der 32-Jährige am Dienstag mit seinem Sprung auf 97,5 Meter im ersten Durchgang des Springens auf der Normalschanze für einen neuen Schanzenrekord. Dieser wurde aber im zweiten Durchgang schon wieder vom Deutschen Philipp Raimund (99,5 Meter) pulverisiert.
Kraft kann es verkraften! Es ist zudem nicht der erste Rekord, den der Österreicher seinem Kindheitsidol Ahonen wegschnappt. Seit Februar 2024 hält er den Rekord für die meisten Podestplätze – überflügelte auch in dieser Wertung die Skisprung-Legende aus Finnland, die mit 108 Stockerlplätzen bis dahin an der Spitze lag.
