Diese tollen Attraktionen gibt es im „Familypark“

Das französische Unternehmen Compagnie des Alpes betreibt neben großen Skigebieten zwölf Freizeitparks in Frankreich, Belgien, den Niederlanden, der Schweiz, Deutschland und Österreich. Dazu zählt auch der 145 Hektar große Familypark in St. Margarethen im Burgenland. 33 Millionen Euro wurden seit der Übernahme vor mehr als sieben Jahren in den Ausbau der Vergnügungsangebote und Infrastruktur investiert.