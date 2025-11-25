Vorteilswelt
Kreischalarm!

Diese tollen Attraktionen gibt es im „Familypark“

Burgenland
25.11.2025 16:31
Eine der neuen Attraktionen: Auf der „Rotonda“ können 40 Besucher Platz nehmen.
Eine der neuen Attraktionen: Auf der „Rotonda" können 40 Besucher Platz nehmen.

Die Compagnie des Alpes investiert noch mehr Millionen in den burgenländischen Familypark. Neben neuen Attraktionen soll es bald Ferienhäuser zum Übernachten geben. Und: Die „Krone“ zeigt in einem Animationsvideo, was Besucher 2026 erwartet! Gefühlsrausch garantiert ...

Das französische Unternehmen Compagnie des Alpes betreibt neben großen Skigebieten zwölf Freizeitparks in Frankreich, Belgien, den Niederlanden, der Schweiz, Deutschland und Österreich. Dazu zählt auch der 145 Hektar große Familypark in St. Margarethen im Burgenland. 33 Millionen Euro wurden seit der Übernahme vor mehr als sieben Jahren in den Ausbau der Vergnügungsangebote und Infrastruktur investiert.

Ähnliche Themen
FrankreichBelgienNiederlandeSchweizDeutschlandÖsterreichBurgenlandNeusiedler See
UNESCO
AttraktionSommer

Burgenland
