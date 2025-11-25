Diese tollen Attraktionen gibt es im „Familypark“

Die Compagnie des Alpes investiert noch mehr Millionen in den burgenländischen Familypark. Neben neuen Attraktionen soll es bald Ferienhäuser zum Übernachten geben. Und: Die „Krone“ zeigt in einem Animationsvideo, was Besucher 2026 erwartet! Gefühlsrausch garantiert ...
Das französische Unternehmen Compagnie des Alpes betreibt neben großen Skigebieten zwölf Freizeitparks in Frankreich, Belgien, den Niederlanden, der Schweiz, Deutschland und Österreich. Dazu zählt auch der 145 Hektar große Familypark in St. Margarethen im Burgenland. 33 Millionen Euro wurden seit der Übernahme vor mehr als sieben Jahren in den Ausbau der Vergnügungsangebote und Infrastruktur investiert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.