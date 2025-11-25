Belarussischer Dissident wieder in Haft

Massenproteste wurden brutal niedergeschlagen

Lukaschenko, ein wichtiger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin, ist seit mehr als 30 Jahren in Belarus an der Macht und unterdrückt dort die Opposition und unabhängige Medien. Nach seiner offiziell verkündeten Wiederwahl im Jahr 2020 waren hunderttausende Menschen in Belarus auf die Straße gegangen, um gegen politische Unterdrückung und Wahlbetrug zu demonstrieren. Die Proteste wurden niedergeschlagen, zehntausende Teilnehmer inhaftiert.