Nach US-Deal
Belarussischer Dissident wieder in Haft
In Belarus ist der im September aus dem Gefängnis freigelassene Dissident und frühere Präsidentschaftskandidat Mikola Statkewitsch nach Angaben seiner Ehefrau erneut inhaftiert worden.
Das Innenministerium in Minsk habe sie darüber informiert, dass der 69-Jährige eine im Dezember 2021 gegen ihn verhängte Strafe absitze, schrieb Statkewitschs Frau Marina Adamowitsch am Montagabend im Onlinedienst Facebook.
Der Brief des Ministeriums sei die erste Auskunft der belarussischen Behörden zum Fall ihres Mannes seit zweieinhalb Monaten. Statkewitsch, der 2010 bei der Präsidentschaftswahl gegen Langzeit-Machthaber Alexander Lukaschenko angetreten war, war im Dezember 2021 zu 14 Jahren Haft verurteilt worden. Seit 1999 saß er bereits insgesamt zwölf Jahre im Gefängnis.
Im September wurde Statkewitsch nach Vermittlungsbemühungen der US-Regierung zusammen mit dutzenden anderen politischen Gefangenen freigelassen. Im Gegensatz zu den übrigen Freigelassenen weigerte er sich jedoch, seine Heimat zu verlassen.
Massenproteste wurden brutal niedergeschlagen
Lukaschenko, ein wichtiger Verbündeter des russischen Präsidenten Wladimir Putin, ist seit mehr als 30 Jahren in Belarus an der Macht und unterdrückt dort die Opposition und unabhängige Medien. Nach seiner offiziell verkündeten Wiederwahl im Jahr 2020 waren hunderttausende Menschen in Belarus auf die Straße gegangen, um gegen politische Unterdrückung und Wahlbetrug zu demonstrieren. Die Proteste wurden niedergeschlagen, zehntausende Teilnehmer inhaftiert.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.