Heidi Klum quetscht Kurven in sexy Latex-Looks

In ihrem neuesten Instagram-Posting zeigt sich Heidi Klum in knallengen Latex-Outfits. Und da brauchte nicht nur eine, sondern gleich mehrere helfende Hände, bis die Klum‘schen Kurven in die zweite Haut gequetscht waren. Aber am Ende hieß aber es dann doch: Sitzt, passt, wackelt und hat Luft!
Ganz zur Freude ihrer Fans teilte Heidi Klum jetzt eine Reihe von kurzen Clips auf Instagram, die sie beim Fitting für ein Shooting zeigen.
Knalleng und super hot!
Für den Termin vor der Kamera schälte sich die 52-Jährige nämlich nicht in eins, nicht in zwei, sondern in gleich vier unterschiedliche Outfits, die allesamt aus Latex bestanden. Knalleng und super hot – so schien das Mode-Motto für das Shooting zu sein.
Hier können Sie sich durch die sexy Latex-Show von Heidi Klum klicken:
Kein Wunder, dass da auch gleich mal mehrere Helferlein eingreifen mussten, um Heidi in die Outfits, die sich wie eine zweite Haut um ihre berühmten Kurven legten, zu bekommen. Am Ende waren die Bemühungen aber von Erfolg gekrönt: Noch einmal quetschen, halten, ziehen – und schwupps, schon war der Reißverschluss über dem Po auch endlich zu!
„Mein Arsch hängt raus“
Ein weiterer, feuriger Look stellte das Topmodel hingegen vor ein gänzlich anderes Problem. „Mein Arsch hängt ein bisschen raus“, lachte Klum, nachdem sie in einen Body mit Flammenmuster und passenden Overknee-Stiefeln geschlüpft war. Schlussendlich bekam das freizügige Outfit aber dennoch ein Go fürs Shooting.
In der Instagram-Story gab‘s übrigens noch mehr heißen Content: Denn Heidi wäre nicht Heidi, würde sie nicht auch „Hans und Franz“ ins richtige Licht rücken. Und so posierte die 52-Jährige kurzerhand auch noch im freizügigen Latex-BH vor dem Spiegel.
Wann und wo die Fans das Ergebnis dieses mehr als betörenden Shootings sehen können, das verriet Heidi Klum übrigens nicht. Aber eins ist jetzt schon mal fix: Diese Fotos werden sicherlich für jede Menge Begeisterung bei den Fans sorgen!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.