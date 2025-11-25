Heidi Klum quetscht Kurven in sexy Latex-Looks

Kein Wunder, dass da auch gleich mal mehrere Helferlein eingreifen mussten, um Heidi in die Outfits, die sich wie eine zweite Haut um ihre berühmten Kurven legten, zu bekommen. Am Ende waren die Bemühungen aber von Erfolg gekrönt: Noch einmal quetschen, halten, ziehen – und schwupps, schon war der Reißverschluss über dem Po auch endlich zu!