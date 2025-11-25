Vorteilswelt
Nur bis 1. Dezember: HUAWEI Black Weeks Finale

Digital
25.11.2025 16:01
Bezahlte Anzeige
(Bild: HUAWEI)

Wer jetzt noch auf der Suche nach den besten Technik-Angeboten des Jahres ist, sollte nicht lange zögern: Die HUAWEI Black Weeks 2025 gehen in die heiße Endphase – und bieten noch bis 1. Dezember unschlagbare Preise auf das gesamte HUAWEI-Sortiment.

Ob Smartwatch, Tablet, Smartphone oder Kopfhörer – im offiziellen HUAWEI Online Store Österreich warten exklusive Angebote, die Technikherzen höherschlagen lassen. Und das Beste: Viele der beliebtesten Produkte sind jetzt direkt reduziert, ganz ohne Code.

Top-Angebote zum Black-Weeks-Finale

Zu den absoluten Highlights zählen die eleganten Smartwatches HUAWEI WATCH GT 5 Pro und HUAWEI WATCH 5 – beides wahre Alleskönner am Handgelenk. Mit Funktionen wie EKG-Messung, Golfplatzkarten, Gesundheits-Schnellchecks oder bis zu zwei Wochen Akkulaufzeit sind sie perfekte Begleiter für Alltag, Sport und Reisen.

(Bild: Stefan Schmid)
(Bild: Stefan Schmid)

Auch beim Thema Design setzt Huawei Maßstäbe: Hochwertige Materialien wie Titan, Keramik und Edelstahl treffen auf modernste Technologie – und machen jede Uhr zu einem stilvollen Statement. Besonders attraktiv: Viele Modelle kommen inklusive Gratis-Extras wie einem zusätzlichen Armband oder den beliebten HUAWEI FreeBuds SE 4.

Wer lieber Musik genießt oder Filme streamt, greift zu den HUAWEI FreeBuds Pro 4 oder dem Sound Joy 2 Bluetooth Speaker – beide bieten beeindruckenden Klang in kompakter Form. Und für alle, die mehr wollen, sind auch die leistungsstarken MatePad Pro Tablets und die neuen Pura 80 Smartphones zu Bestpreisen erhältlich.

(Bild: Huawei)
(Bild: Huawei)

So bequem war Technik-Shopping noch nie

Der neue HUAWEI Online Store bietet nicht nur attraktive Preise, sondern auch ein sicheres und angenehmes Einkaufserlebnis. Mit kostenloser Lieferung ab 99 Euro, einem professionellen Kundenservice und einer verlängerten Garantie bei vielen Produkten kauft man direkt beim Hersteller – stressfrei, transparent und mit Vertrauen.

HUAWEI hat sich längst als Synonym für Design, Qualität und Innovation etabliert. Und mit dem eigenen Online Store in Österreich wird der Zugang zur gesamten Produktwelt jetzt einfacher denn je.

Doch Achtung: Die Black-Weeks-Angebote gelten nur noch bis 1. Dezember – danach enden die niedrigsten Preise des Jahres.

Jetzt im HUAWEI Online Store entdecken.

