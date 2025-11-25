Jetzt eskaliert Real-Krach um Alonso und Vinicius

Der Konflikt zwischen Trainer Xabi Alonso und Superstar Vinicius Junior bei Real Madrid eskaliert und spaltet den Klub in zwei Lager. Die Fans sind sauer, der Klub wird zum Handeln gezwungen ...
Vinicius will seinen Vertrag nur dann verlängern, wenn sich das Verhältnis zum Trainer verbessert, wie aus klubnahen Kreisen zu hören ist. Seit Monaten steigen die Spannungen und Vinicius‘ Einsatzzeiten reduzieren sich deutlich, während Real unter Alonso zuletzt drei Spiele sieglos blieb.
Spanische Medien berichten gar von zwei rivalisierenden Lagern in der Mannschaft! Auf der einen Seite steht der neue Trainer, auf der anderen Seite der brasilianische Superstar. Hinter dem Trainer stehen laut einem Bericht des spanischen Radiosenders „Cope“ unter anderem Thibaut Courtois, Dean Huijsen, Arda Güler und Alvaro Carreras – und Kylian Mbappe. Die Trainer-Gegner werden angeführt von Vinicius, gefolgt von Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Rodrygo, Brahim Diaz, Endrick und Ferland Mendy. Wer gewinnt den Machtkampf im Klub von ÖFB-Star David Alaba?
Klub muss entscheiden
Fest steht: Die Kritik an Alonso wächst auch bei den Fans. Nun steht der Verein offenbar vor der schwierigen Entscheidung, sich für eine der beiden Schlüsselfiguren zu entscheiden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.