Klub unter Druck

Jetzt eskaliert Real-Krach um Alonso und Vinicius

Fußball International
25.11.2025 17:39

Der Konflikt zwischen Trainer Xabi Alonso und Superstar Vinicius Junior bei Real Madrid eskaliert und spaltet den Klub in zwei Lager. Die Fans sind sauer, der Klub wird zum Handeln gezwungen ...

Vinicius will seinen Vertrag nur dann verlängern, wenn sich das Verhältnis zum Trainer verbessert, wie aus klubnahen Kreisen zu hören ist. Seit Monaten steigen die Spannungen und Vinicius‘ Einsatzzeiten reduzieren sich deutlich, während Real unter Alonso zuletzt drei Spiele sieglos blieb.

Vinicius Junior
Vinicius Junior(Bild: AFP/PAUL ELLIS)

Spanische Medien berichten gar von zwei rivalisierenden Lagern in der Mannschaft! Auf der einen Seite steht der neue Trainer, auf der anderen Seite der brasilianische Superstar. Hinter dem Trainer stehen laut einem Bericht des spanischen Radiosenders „Cope“ unter anderem Thibaut Courtois, Dean Huijsen, Arda Güler und Alvaro Carreras – und Kylian Mbappe. Die Trainer-Gegner werden angeführt von Vinicius, gefolgt von Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Rodrygo, Brahim Diaz, Endrick und Ferland Mendy. Wer gewinnt den Machtkampf im Klub von ÖFB-Star David Alaba?

Lesen Sie auch:
Florentino Pérez
In Madrid brodelt‘s
Real-Boss wollte statt Alonso deutschen Star-Coach
11.11.2025
UEFA in Bedrängnis
Real Madrid will offenbar 4,5 Mrd. Euro einklagen
24.11.2025

Klub muss entscheiden
Fest steht: Die Kritik an Alonso wächst auch bei den Fans. Nun steht der Verein offenbar vor der schwierigen Entscheidung, sich für eine der beiden Schlüsselfiguren zu entscheiden.

