Jetzt eskaliert Real-Krach um Alonso und Vinicius

Spanische Medien berichten gar von zwei rivalisierenden Lagern in der Mannschaft! Auf der einen Seite steht der neue Trainer, auf der anderen Seite der brasilianische Superstar. Hinter dem Trainer stehen laut einem Bericht des spanischen Radiosenders „Cope“ unter anderem Thibaut Courtois, Dean Huijsen, Arda Güler und Alvaro Carreras – und Kylian Mbappe. Die Trainer-Gegner werden angeführt von Vinicius, gefolgt von Fede Valverde, Eduardo Camavinga, Rodrygo, Brahim Diaz, Endrick und Ferland Mendy. Wer gewinnt den Machtkampf im Klub von ÖFB-Star David Alaba?