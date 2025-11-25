Mord an „Leihoma“? Prozessfinale gegen Rumänen

Opfer versuchte im Todeskampf, sich zu verstecken

17 Mal soll der Mandant von Rudolf Mayer und Nikolaus Rast in der Nacht zum 10. Februar in Baden bei Wien auf die 81-Jährige mit seinem Schlosserhammer eingeschlagen haben, sodass das Opfer infolge des schweren offenen Schädel-Hirn-Traumas verstarb. Mit enormer Brutalität: „Er hat ihr den Schädel zermerschert“, so der Staatsanwalt im Landesgericht Wiener Neustadt. Im Todeskampf habe die Frau versucht, sich in einer Nische zu verstecken. Doch er soll sie an den Beinen rausgezogen und weiter massiv auf sie eingeschlagen haben.