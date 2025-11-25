Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit Hammer erschlagen

Mord an „Leihoma“? Prozessfinale gegen Rumänen

Gericht
25.11.2025 16:28
Der Angeklagte präsentiert sich im Mordprozess höflich und aufmerksam.
Der Angeklagte präsentiert sich im Mordprozess höflich und aufmerksam.(Bild: Anja Richter)

Die Mutter des 27-Jährigen sollte im Mordprozess gegen ihren Sohn aussagen. Doch die Situation setzte der Frau massiv zu, sie kippte vom Stuhl und musste mit der Rettung ins Spital gebracht werden. Noch am Dienstag wird ein Urteil zu dem furchtbaren Verbrechen erwartet. Die 81-jährige Frau, die der Angeklagte seit seiner Kindheit kannte, starb qualvoll.

0 Kommentare

Als die Mutter im Mordprozess gegen ihren Sohn in den Zeugenstand musste, war sie blass. Bei der Befragung verschlechterte sich ihr Zustand und plötzlich kippte sie vom Stuhl. Sie musste mit der Rettung ins Spital gebracht werden – Kreislaufkollaps. Für sie ist es unvorstellbar, dass der 28-Jährige für den Tod seiner Leihoma, die im Haus der Mutter lebte, verantwortlich sein soll.

Opfer versuchte im Todeskampf, sich zu verstecken
17 Mal soll der Mandant von Rudolf Mayer und Nikolaus Rast in der Nacht zum 10. Februar in Baden bei Wien auf die 81-Jährige mit seinem Schlosserhammer eingeschlagen haben, sodass das Opfer infolge des schweren offenen Schädel-Hirn-Traumas verstarb. Mit enormer Brutalität: „Er hat ihr den Schädel zermerschert“, so der Staatsanwalt im Landesgericht Wiener Neustadt. Im Todeskampf habe die Frau versucht, sich in einer Nische zu verstecken. Doch er soll sie an den Beinen rausgezogen und weiter massiv auf sie eingeschlagen haben.

Rudolf Mayer (o. re.) und Nikolaus Rast verteidigen den Rumänen.
Rudolf Mayer (o. re.) und Nikolaus Rast verteidigen den Rumänen.(Bild: Anja Richter)

Nach der Tat habe er sich die Hände gewaschen, die Tatwaffe gereinigt und mit dem dortigen Geschirrtuch abgetrocknet. Dann sei er mit einem abgestellten E-Scooter geflohen. 

Staatsanwalt: „Er ist ein Erbschleicher“
Der Rumäne bestreitet die Tat vehement: Er habe die alte Frau geliebt. Er kennt die alte Dame seit seiner Kindheit, nennt sie selbst seine „Leihoma“. Laut Staatsanwalt habe er gehofft, als Erbe für deren Eigentumswohnung eingesetzt zu werden. „Aufgrund der Enttäuschung über das Ausbleiben der erhofften Erbschaft, fasste er den Entschluss, Margit G. aus Rache zu töten“, so der Staatsanwalt. Und weiter: „Er ist ein Erbschleicher.“ Zudem sind die Spielsucht und der gehobene Lebensstil des Mannes im Prozess Thema.

Das DNA-Gutachten und der IT-Experte widersprechen am zweiten Prozesstag den Schilderungen des Rumänen. Anwalt Rudolf Mayer argumentiert: „Auf die Frage zur Übertragung von DNA wurde im Gutachten nicht eingegangen.“ Sein Mandant und auch dessen Mutter seien von Kindheit an oft in der Wohnung des Opfers gewesen, zumal er im selben Haus aufgewachsen ist.

Ein Urteil der Geschworenen wird am Abend erwartet.

Porträt von Anja Richter
Anja Richter
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
155.056 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Formel 1
McLaren-Drama! Norris und Piastri disqualifiziert
105.429 mal gelesen
Lando Norris (links) und Oscar Piastri wurden in Las Vegas nachträglich disqualifiziert.
Steiermark
Planai: 42-jähriger Grazer stirbt bei Skiunfall
103.521 mal gelesen
Der Unfall ereignete sich abseits der gesicherten Pisten.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
675 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Mehr Gericht
Wiederholungstäter
3 Jahre unbedingte Haft für unverbesserlichen Nazi
Tricks mit Provisionen
Bewährungsstrafe für Immobilien-Makler
Mit Hammer erschlagen
Mord an „Leihoma“? Prozessfinale gegen Rumänen
Mit illegaler Waffe
Bub schoss auf Spielplatz: Verfahren eingestellt
Jahrelanges Martyrium
Tochter missbraucht: 7,5 Jahre Haft für Polizisten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf