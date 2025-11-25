KI-Quiz: Erkennen Sie, welche Bilder real sind?

Mit KI-Programmen generierte Bilder und Videos begegnen uns heute fast täglich in sozialen Medien. Und nicht nur das: Sie werden auch immer besser! Neben lustigen oder süßen Videos von tanzenden Haustieren oder singenden Kindern gibt es leider auch gefährliche Medien, die mittels KI-Programm erstellt werden. Besonders besorgniserregend sind diese, wenn sie zum Zweck politischer Propaganda oder dem Verbreiten von Falschinformationen eingesetzt werden.