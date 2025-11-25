Vorteilswelt
KI-Quiz: Erkennen Sie, welche Bilder real sind?

Community
25.11.2025 16:00
Es wird zunehmend schwerer, echte Fotos von KI-Fälschungen zu unterscheiden.
Es wird zunehmend schwerer, echte Fotos von KI-Fälschungen zu unterscheiden.(Bild: fadi (computergeneriert))

Mit KI-Programmen generierte Bilder und Videos begegnen uns heute fast täglich in sozialen Medien. Und nicht nur das: Sie werden auch immer besser! Neben lustigen oder süßen Videos von tanzenden Haustieren oder singenden Kindern gibt es leider auch gefährliche Medien, die mittels KI-Programm erstellt werden. Besonders besorgniserregend sind diese, wenn sie zum Zweck politischer Propaganda oder dem Verbreiten von Falschinformationen eingesetzt werden.

0 Kommentare

Es wird zunehmend schwerer, echte Fotos von KI-Fälschungen zu unterscheiden. Können Sie in unserem Quiz jede Täuschung erkennen?

Wie ging es Ihnen bei unserem Quiz? Fiel Ihnen das Erkennen schwer oder sind Sie bereits ein KI-Profi? Welche Tipps haben Sie für unsere Leser, um KI-generierte Inhalte zu erkennen? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!

Kommentare

Folgen Sie uns auf