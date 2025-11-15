Disney+ wird umgebaut: Das kommt jetzt auf User zu

Der Streaming-Markt ist im Wandel: Disney+ konnte sich, obwohl hierzulande als Spätstarter erst seit 2020 verfügbar, rasch ins Spitzenfeld vorarbeiten und konkurriert dort mit Amazon Prime und Netflix um Kundschaft. Die Kataloge sind bei allen Anbietern kleiner geworden, die Preise höher, die Konditionen – Stichwort: Account-Sharing – schlechter. Jeder versucht, mit Exklusivrechten die eigene Position zu stärken und mit Preiserhöhungen die Aktionäre und Investoren zufriedenzustellen. Gleichzeitig streckt man die Fühler in neue Geschäftsbereiche aus, mit Filmen und Serien allein ist der Wettlauf der Streaming-Dienste nämlich nicht zu gewinnen. Eine Analyse.