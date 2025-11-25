3 Jahre unbedingte Haft für unverbesserlichen Nazi

Alkoholproblem

„Ich hab’ ihm geraten, das Ersturteil anzunehmen, er wollte aber nicht auf mich hören“, ärgerte sich Verfahrenshelfer (Pflichtverteidiger) Michael Lanzinger, der dem Obergericht gegenüber argumentiert hatte, dass sein Mandant ein massives Alkoholproblem habe und sich im betrunkenen Zustand zu unbesonnenen Handlungen hinreißen habe lassen. Der Mann soll unter anderem Hakenkreuz-Postings und Fotos mit SS-Runen in Internet-Gruppen verbreitet haben.