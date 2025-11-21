Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Fifis Bet(t)geflüster

Schmäh, Seele, Sex und ein neuer Solisten-Streich

Burgenland
21.11.2025 19:00
Am 27. November feiert Pissecker mit „Na gratuliere“ im Kulturzentrum in Mattersburg ...
Am 27. November feiert Pissecker mit „Na gratuliere“ im Kulturzentrum in Mattersburg Burgenland-Premiere. Auch tags darauf ist er da zu sehen, ebenso am 11. Dezember im „Das Fritz“ in Weiden am See.(Bild: Sabine Klimpt)

Aktuell ist Kabarettist und Mime „Fifi“ Pissecker mit Gery Seidl und Adele Neuhauser in der Kinokomödie „Aufputzt is‘“ zu sehen. Außerdem tourt der „Hektiker“ mit neuem Soloprogramm durchs Land. Uns verriet der frisch Verliebte, warum ausgerechnet das Foto eines Pfarrers auf seinem Nachttisch steht.

0 Kommentare

Wenn junge Leute sich Kabarettisten nennen, aber nicht mehr als drei schlechte Witze auf Lager haben, hört sich für Wolfgang „Fifi“ Pissecker der Spaß auf. „Ich finde Amateure und Dilettanten überhaupt nicht lustig. Sie haben weder Talent zum Schmäh und zur Gesellschaftskritik, noch beherrschen sie das Handwerk und erfüllen berufsethische Ansprüche. Deshalb könnte ich mich maßlos darüber ärgern, dass sie Geld für Nichts kassieren wollen und auch noch Raum im Fernsehen bekommen. Nur matschgern kann ich aber auch nicht. Deshalb habe ich nun selbst mein viertes Solo-Programm geschrieben“, sagt der 60-jährige Perchtoldsdorfer, der selbst Gründungsmitglied der bislang erfolgreichsten österreichischen Kabarettgruppe „Die Hektiker“ ist.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Petra Klikovits
Petra Klikovits
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
2° / 2°
Symbol Schneefall
Güssing
2° / 3°
Symbol Schneeregen
Mattersburg
2° / 2°
Symbol Schneefall
Neusiedl am See
3° / 4°
Symbol Schneeregen
Oberpullendorf
2° / 2°
Symbol starker Schneefall

krone.tv

Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
177.823 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
163.094 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
121.866 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
664 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Burgenland
WK-Gehälter im Fokus
„Die Neiddebatte sollte rasch ein Ende haben“
Atelier in Rust
Artificium XVII – dort ist Handgemachtes zu Hause
Es weihnachtet bereits
Einige Tipps, wo man schon in den Advent startet
Krone Plus Logo
Karlich ganz privat
„Wenn ich heimkomme, applaudiert da niemand“
Bis zu 1,6 Promille
Unfälle wegen Trunkenheit am Steuer häufen sich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf