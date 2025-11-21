Schmäh, Seele, Sex und ein neuer Solisten-Streich

Aktuell ist Kabarettist und Mime „Fifi“ Pissecker mit Gery Seidl und Adele Neuhauser in der Kinokomödie „Aufputzt is‘“ zu sehen. Außerdem tourt der „Hektiker“ mit neuem Soloprogramm durchs Land. Uns verriet der frisch Verliebte, warum ausgerechnet das Foto eines Pfarrers auf seinem Nachttisch steht.
Wenn junge Leute sich Kabarettisten nennen, aber nicht mehr als drei schlechte Witze auf Lager haben, hört sich für Wolfgang „Fifi“ Pissecker der Spaß auf. „Ich finde Amateure und Dilettanten überhaupt nicht lustig. Sie haben weder Talent zum Schmäh und zur Gesellschaftskritik, noch beherrschen sie das Handwerk und erfüllen berufsethische Ansprüche. Deshalb könnte ich mich maßlos darüber ärgern, dass sie Geld für Nichts kassieren wollen und auch noch Raum im Fernsehen bekommen. Nur matschgern kann ich aber auch nicht. Deshalb habe ich nun selbst mein viertes Solo-Programm geschrieben“, sagt der 60-jährige Perchtoldsdorfer, der selbst Gründungsmitglied der bislang erfolgreichsten österreichischen Kabarettgruppe „Die Hektiker“ ist.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.