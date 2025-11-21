Schmäh, Seele, Sex und ein neuer Solisten-Streich

Wenn junge Leute sich Kabarettisten nennen, aber nicht mehr als drei schlechte Witze auf Lager haben, hört sich für Wolfgang „Fifi“ Pissecker der Spaß auf. „Ich finde Amateure und Dilettanten überhaupt nicht lustig. Sie haben weder Talent zum Schmäh und zur Gesellschaftskritik, noch beherrschen sie das Handwerk und erfüllen berufsethische Ansprüche. Deshalb könnte ich mich maßlos darüber ärgern, dass sie Geld für Nichts kassieren wollen und auch noch Raum im Fernsehen bekommen. Nur matschgern kann ich aber auch nicht. Deshalb habe ich nun selbst mein viertes Solo-Programm geschrieben“, sagt der 60-jährige Perchtoldsdorfer, der selbst Gründungsmitglied der bislang erfolgreichsten österreichischen Kabarettgruppe „Die Hektiker“ ist.