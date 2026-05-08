Parov Stelar bei ESC: „Privileg, hier aufzutreten“

Es gibt immer ein erstes Mal: Auch nach internationalen Hit-Erfolgen und Touren durch die ganze Welt ist es für Parov Stelar eine neue Erfahrung, auf einer riesigen TV-Bühne wie jener des Song Contests zu stehen: „Das ist bombastisch. Mein Sohn hat gesagt: ,Papa, darauf kann man sicher super Rollerbladen.’ Diese Bühne schaut nicht nur gut aus, darauf kann man sich auch wohlfühlen. Das ist für mich Design, das funktioniert. Es ist ein Privileg, hier zu spielen, eine Erfahrung, die einem keiner mehr wegnehmen kann.“