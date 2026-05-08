Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Interview

Parov Stelar bei ESC: „Privileg, hier aufzutreten“

Unterhaltung
08.05.2026 05:00
Parov Stelar in der Wiener Stadthalle – Bilder von den Proben will man noch nicht zeigen.
Parov Stelar in der Wiener Stadthalle – Bilder von den Proben will man noch nicht zeigen.(Bild: Patrick Bauer)
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

Mit Parov Stelar konnte einer der erfolgreichsten Musiker Österreichs als Pausen-Act für das Finale des Song Contests gewonnen werden. Die „Krone“ besuchte ihn bei den Proben in der Wiener Stadthalle.

0 Kommentare

Es gibt immer ein erstes Mal: Auch nach internationalen Hit-Erfolgen und Touren durch die ganze Welt ist es für Parov Stelar eine neue Erfahrung, auf einer riesigen TV-Bühne wie jener des Song Contests zu stehen: „Das ist bombastisch. Mein Sohn hat gesagt: ,Papa, darauf kann man sicher super Rollerbladen.’ Diese Bühne schaut nicht nur gut aus, darauf kann man sich auch wohlfühlen. Das ist für mich Design, das funktioniert. Es ist ein Privileg, hier zu spielen, eine Erfahrung, die einem keiner mehr wegnehmen kann.“

Parov Stelar tritt beim Finale des ESC auf.
Parov Stelar tritt beim Finale des ESC auf.(Bild: Patrick Bauer)

Der Oberösterreicher präsentiert beim ESC-Finale am 16. Mai als Pausenact seinen neuen Song „Black Lilies“, der heute, Freitag, erscheint, samt großer Show dazu: „Dem Parov-Stelar-Stil bleiben wir dabei treu, es wird Anlehnungen an Fritz Langs ,Metropolis’ geben. Neu waren für mich Tänzer, wir haben ein professionelles Choreografen-Team.“ Letztere bilden ganz in Weiß eine Art menschliche Pyramide, an deren Spitze der Elektroswing-Pionier stehen wird. Mit dabei sind zudem Streicher des Radio-Symphonieorchesters.

Parov Stelar und Song Contest, wie geht das zusammen? „Ich würde mich nicht als ESC-Nerd bezeichnen. Aber natürlich ist es ein Spektakel, das man seit der Kindheit kennt. Und als damals Conchita Wurst gewonnen hat, hat mich das wirklich mitgenommen. Da hatte ich das Gefühl, dass etwas Großartiges gerade passiert.“

Lesen Sie auch:
Cosmó wird Österreich beim diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) vertreten.
Frage des Tages
Song Contest: Haben Sie schon einen Favoriten?
04.05.2026
Thema des Tages
Sogar das FBI schützt jetzt den Song Contest
06.05.2026
Krone Plus Logo
Gefahr im Anflug
Zittern vor gewalttätigen Song-Contest-Protesten
07.05.2026

Indes hat auch unser Kandidat Cosmó seine erste Probe zu seinem Beitrag „Tanzschein“ hinter sich – er zeigt seine Performance beim zweiten Semifinale am 14. Mai. Parov Stelar gefällt der Song: „Ich finde den sehr cool. Ich komme aus der Elektronik und dieser reduzierte und minimalistische Beat, das finde ich großartig. Ich glaube, er trifft den Puls der Zeit, ohne gefällig zu sein.“ Den Platz als liebste ESC-Nummer aller Zeiten besetzt aber schon eine andere: „Nicole und ,Ein bisschen Frieden’!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Unterhaltung
08.05.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Bayern ist ein weiterer Mensch an den Folgen einer Infektion mit dem Bornavirus gestorben ...
Gehirnentzündung etc.
Weiterer Todesfall durch Bornavirus in Bayern
Gedenken an die Todesopfer der Amokfahrt in Leipzig
Psychiatrie für Täter
Amokfahrt in Leipzig: Verletzte außer Lebensgefahr
Der Tankrabatt in Deutschland, der seit dem 1. Mai gilt, wird bisher nur teilweise an den ...
Studie in Deutschland
Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
Am Wochenende waren die gelben Wolken rund um Innsbruck gut zu sehen. 
Gelbe Wolken in Tirol
Alarm bei der Feuerwehr wegen heftigem Pollensturm
Schuldspruch und Rücktritt: Ein schwarzer Tag für ÖVP-Klubobmann August Wöginger.
Polit-Hammer in Linz
Schuldig: Wöginger tritt als ÖVP-Klubchef zurück!
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
213.314 mal gelesen
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Ski Alpin
Ski-Traumpaar hat sich überraschend getrennt
183.148 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach vielen großen Erfolgen geht dieses Ski-Traumpaar nun getrennte Wege.
Ausland
„Timmy“ ist „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ tot
100.459 mal gelesen
Der Verbleib von Buckelwal „Timmy“ ist weiterhin unklar.
Niederösterreich
„Grusel-Bilder“ machten Kinder zu Vegetariern
1267 mal kommentiert
Gemüse statt Schnitzerl? Bei einigen Kindern soll ein Schulvortrag und die dabei eingesetzten ...
Oberösterreich
Linzer erschoss Familie mit Weltkriegswaffe
792 mal kommentiert
Doppelmord und Suizid in Linz: Die Polizei baute Sichtschutz und Zelte auf dem Parkplatz auf. ...
Innenpolitik
Koalitionsstreit um Loackers EU-Posten eskaliert
731 mal kommentiert
Noch bevor sich der Ex-Mandatar Loacker – dem durchaus die Kompetenz für den Posten ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf