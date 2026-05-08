Wenn die Parteien DAS nicht bald erkennen …

Nur ein Traum? Nein – eine legitime Forderung, die von der Politik endlich zu erfüllen ist! Denn worauf die Sender-Leute auch hinweisen: „Der ORF gehört den Menschen in Österreich, nicht den Parteien.“ Wenn das die Parteien nicht rasch erkennen, werden sie einen Scherbenhaufen ernten.

Kommen Sie gut durch den Freitag!