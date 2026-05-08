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„Krone“-Kommentar

Trump in Irans Zwickmühle

Kolumnen
08.05.2026 05:00
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Kurt Seinitz
Von Kurt Seinitz
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Jeder Tag ohne diesen Krieg ist ein guter Tag, und Trump kann es jetzt nicht rasch genug gehen. Was ist der Grund, dass er bereit ist, einen Krieg weit unter den ursprünglichen Bedingungen zu beenden?

Es ist die Zwickmühle, in die sich der Kriegspräsident hineinmanövriert hat. Einerseits ist er in der Hormus-Falle gefangen. Andererseits ist nächste Woche der Staatsbesuch in China angesetzt, den Trump wegen des Krieges schon einmal verschoben hat. Eine zweite Verschiebung käme einem ungeheuren Gesichtsverlust der USA vor China gleich.

Trump will, ja muss, in Peking als „Sieger“ vor den chinesischen Kaiserthron treten, sonst stünden die USA vor aller Welt als Papiertiger da. Er muss jetzt den Krieg loswerden, koste es, was es wolle.

Was hat der Krieg gebracht, was es nicht schon vorher gab? Trump verkündet, dass der Iran auf Atomwaffen verzichtet. Das hat Teheran auch vor dem Krieg gesagt. Zweitens soll die Straße von Hormus geöffnet werden. Sie war vorher immer offen.

Es zeichnet sich ein neues Atomabkommen wie unter Obama ab, das Trump 2018 mit großem Muskelspiel zerrissen hatte. Der Iran wäre nicht der Iran, würde er jetzt nicht Detailverhandlungen für ein neues Abkommen mit Winkelzügen in den Sankt-Nimmerleins-Tag wegschieben.

Trump hat Zelenskij einmal vorgeworfen, „keine Karten“ zu haben. Jetzt sind dem Pokerkönig selbst die Karten ausgegangen.

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