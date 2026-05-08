Trump in Irans Zwickmühle

Es ist die Zwickmühle, in die sich der Kriegspräsident hineinmanövriert hat. Einerseits ist er in der Hormus-Falle gefangen. Andererseits ist nächste Woche der Staatsbesuch in China angesetzt, den Trump wegen des Krieges schon einmal verschoben hat. Eine zweite Verschiebung käme einem ungeheuren Gesichtsverlust der USA vor China gleich.