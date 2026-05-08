Warum Ski-Star nach drei Goldenen wieder solo ist

Paraski-Star Johannes Aigner erklärt, warum er sich trotz des historischen Gewinns von fünf Kristallkugeln und drei Goldmedaillen bei den Paralympics in Cortina von seinem Guide Nico Haberl getrennt hat und ein neuer Partner schon in Sicht ist.
Die Trennung kam für Außenstehende überraschend. Aber für Johannes stand der Entschluss schon vor den Paralympics in Cortina fest. Der 21-Jährige erklärte: „Wir hatten schon während der Saison ein Gespräch, in dem ich einige mich störende Punkte ansprach. Das wurde dann aber nur kurzfristig besser.“
Unpünktlichkeit störte
Um was ging es? „Zum einen störte mich teilweise die Unpünktlichkeit von Nico. Das ist für mich einfach ein ganz wichtiger Punkt in einer professionallen Zusammenarbeit. Zum anderen sah ich bei Nico nicht die nötige Bereitschaft, sich technisch weiterzuentwickeln. Da lief nicht alles rund, habe ich hohe Ansprüche an mich und meinen Guide. Der Paraski-Sport entwickelt sich rasant weiter. Natürlich hätte es gut weitergehen können, es muss aber nicht, dafür hast du nie eine Garantie.“
„Hatten eine tolle Zeit miteinander“
So entschied sich Aigner bei aller Freundschaft zu Nico zur Trennung: „Natürlich verstehen wir uns sehr gut, aber es ging halt auch um das Arbeitsverhältnis. Wir sind überhaupt nicht im Bösen auseinandergegangen, hatten eine tolle Zeit miteinander.“ Jetzt geht der hochprofessionell arbeitende Heeressportler, der wegen des angeborenen Grauen Stars nur sieben Prozent Sehvermögen hat, wieder einen eigenen Weg – so wie auch schon bei der Trennung von Guide Matteo Fleischmann nach den Paralympics in China 2022.
Aber „Hansi“ hat schon einen Plan: „Es gibt einige Kandidaten als neuer Guide. Ich werde sie mir in aller Ruhe auf Schnee anschauen und mich dann entscheiden. Generell habe ich schon mit der Saisonvorbereitung begonnen.“
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