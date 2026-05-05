Wussten Sie das über Maut & Umweltzonen in Europa?

In Österreich fängt es auch schon an

Für Autofahrer wird es künftig wohl weitere Zufahrtskontrollen für Innenstädte geben. So hat Österreich die rechtliche Grundlage für automatisierte Einfahrtskontrollen geschaffen. Ob und wann solche Systeme tatsächlich eingesetzt werden, entscheiden Städte und Gemeinden jeweils selbst.

In der Stadt Salzburg ist im Juli und August die Durchfahrt für viele Pkw durch das Zentrum rund um die Staatsbrücke gesperrt. Die Regelung gilt für alle Autos, die kein Kennzeichen der Bezirke S (Salzburg-Stadt), SL (Salzburg-Umgebung), HA (Hallein) oder BGL (Berchtesgadener Land) mit den Ablegern BGD (Berchtesgaden), REI (Bad Reichenhall) und LF (Laufen) haben (es gelten Ausnahmen). Kontrolliert wird zunächst „klassisch“ mit Wachdiensten und Polizei, in Zukunft könnten kamerabasierte Zufahrtssysteme wie in Italien zum Einsatz kommen.