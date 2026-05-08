Geothermie-Projekt: 12 Hektar Wald werden gerodet

Das riesige Geothermie-Projekt für die Grazer Fernwärme-Versorgung ist wieder auf Schiene. Noch heuer soll die erste Erkundungsbohrung in St. Marein bei Graz beginnen. Und immer mehr Details werden bekannt: So werden mehr als zwölf Hektar Wald gerodet.
Ende März stieg überraschend weißer Rauch auf: Nach einem Zerwürfnis im Herbst einigten sich die Beteiligten beim Projekt „Tiefenkraft“ wieder. 500 Millionen Euro sollen für die Versorgung der Grazer Fernwärme mit Geothermie investiert werden. Projektpartner sind neben Holding und Energie Graz auch die OMV und die Energie Steiermark.
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