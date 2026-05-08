Kabanen-„Dauerverträge“ werden jetzt überarbeitet

Nachdem die FPÖ via Dringlichkeitsantrag – und in der Folge auch die „Krone“ – das Problem aufs Tablet brachte, sind zuständige Stadtausschüsse nun in Aktion getreten. Der Ausschuss für Rechtssachen hat in einer Sitzung die Grundlagen für eine mögliche Änderung bei der Vergaberichtlinie geebnet, jetzt macht sich das zuständige Team für Bäder daran, die Vorgangsweise auszuarbeiten. Es sei nicht davon auszugehen, dass sich die (Dauer-)Bewohner, unter denen sich viele „Nachbarschaftsrunden“ gebildet haben, Änderungen ohne Weiteres gefallen lassen, so Gemeinderätin Hohensinner-Wallishauser.