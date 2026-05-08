Steirerin tot nach OP: Ermittlungen gegen Ärztin

Dass gegen die Ärztin seiner Mutter ermittelt wird, musste der hinterbliebene Sohn aber selbst herausfinden: „Die Bestattung hat mir mitgeteilt, dass wir die Beerdigung verschieben müssen, da meine Mama nicht freigegeben wird. Als ich im Spital angerufen habe, hieß es, sie werde obduziert, ich müsse für weitere Auskünfte den ,Auftraggeber‘ kontaktieren“, schildert der irritierte Sohn. Via Med Uni Graz kam er wiederum an die Staatsanwaltschaft Leoben.