„Lehrern nichts sagen, sonst steche ich euch ab“

Durch Erzählung bei Eltern flog Fall auf

Diese bekamen die Episode nicht mit, erst daheim offenbarten sich die Schüler den Eltern – Anzeige! Einer der Bedrohten weinte bei der Schilderung, weil ihn das Geschehen noch heute belasten würde. „Ich konnte damals gar nicht mehr einschlafen.“ Die jungen Zeugen schilderten das Erlebnis leicht divergierend – etwa bei der Frage, ob ihr Schulkollege das Messer aus der Jacke, dem Pullover oder der Hose gezogen hatte. Auch die Frage, ob nur ein Mitschüler oder beide verbal bedroht worden seien, blieb etwas nebulös.