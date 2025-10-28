Ermittlung gegen Plattform wegen Fake-Pornofotos

„Die Veröffentlichung dieser von KI erzeugten Fotos ist ein Akt der Gewalt und ein Missbrauch, der die Würde, den Ruf und das Vertrauen verletzt“, beklagte Barra auf Instagram. „Keine Frau, kein Mädchen sollte mit einem erfundenen Körper konfrontiert werden und sich doppelt verletzt fühlen: durch das Bild und durch die Straffreiheit.“