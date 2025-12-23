Putins tote Generäle: So lang ist die Verlustliste

Explosion in Moskau: Am Montag ist erneut ein russischer General getötet worden. Generalleutnant Fanil Sarwarow fiel einer Autobombe zum Opfer – man könne nicht ausschließen, dass ukrainische Spezialkräfte hinter dem Anschlag stecken, hieß es von russischen Ermittlern. Tatsächlich sind die Verluste an Top-Militärs seit dem Angriff auf die Ukraine auffallend hoch.
Ein Wohnviertel im Süden der russischen Hauptstadt wurde am Montag von einer Explosion erschüttert: Der Top-Militär Fanil Sarwarow im Rang eines Generalleutnants wurde durch die Detonation einer Autobombe getötet. Der Anschlag erinnert an einen ganz ähnlichen Fall vor einem Jahr, bei dem der General Igor Kirillow getötet wurde. Der ukrainische Geheimdienst bekannte sich zu der Tat. Sarwarow und Kirillow sind nur zwei Namen auf der auf mittlerweile 13 angewachsenen Verlustliste der russischen Generalität. Krone+ zeigt Ihnen die übrigen.
