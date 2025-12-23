Putins tote Generäle: So lang ist die Verlustliste

Ein Wohnviertel im Süden der russischen Hauptstadt wurde am Montag von einer Explosion erschüttert: Der Top-Militär Fanil Sarwarow im Rang eines Generalleutnants wurde durch die Detonation einer Autobombe getötet. Der Anschlag erinnert an einen ganz ähnlichen Fall vor einem Jahr, bei dem der General Igor Kirillow getötet wurde. Der ukrainische Geheimdienst bekannte sich zu der Tat. Sarwarow und Kirillow sind nur zwei Namen auf der auf mittlerweile 13 angewachsenen Verlustliste der russischen Generalität. Krone+ zeigt Ihnen die übrigen.