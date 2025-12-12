Vorteilswelt
Im 007-Videospiel

Rockstar Lenny Kravitz wird zum Bond-Bösewicht

Digital
12.12.2025 15:20

Wer der nächste James-Bond-Darsteller wird und wann das nächste Abenteuer des fiktiven Geheimagenten in die Kinos kommt, ist immer noch offen. Nun steht allerdings fest, dass es 007 zuvor mit US-Rockstar Lenny Kravitz („Are You Gonna Go My Way“) zu tun bekommt.

0 Kommentare

Der 61-jährige Musiker spielt James Bonds nächsten Widersacher. Kravitz wird den Schurken namens Bawma jedoch nicht im Kino verkörpern, sondern in dem Videospiel „007 First Light“, das im kommenden Jahr erscheint.

Das gaben die Macher des Spiels auf der offiziellen Website bekannt. Dazu veröffentlichten sie eine kurze Sequenz, in der Kravitz in der digitalen Rolle als fieser Gangsterboss zu sehen ist. In Gegenwart eines gefesselten, kopfüber hängenden Bond lässt er Krokodilen einen Menschen zum Fraß vorwerfen.

Die virtuellen Abenteuer des jungen James Bond
„007 First Light“ wird von IO Interactive produziert, dem Studio hinter der erfolgreichen „Hitman“-Reihe. Das Spiel ist eine sogenannte Origin-Story, die erzählt, wie James Bond zum 00-Agenten wird. Bond ist jünger und noch nicht der abgeklärte Profikiller, den man aus den Filmen kennt. Der 30 Jahre alte, irische Schauspieler Patrick Gibson („Dexter: Original Sin“) schlüpfte in die Rolle.

„007 First Light“ wird von IO Interactive produziert, dem Studio hinter der erfolgreichen ...
„007 First Light“ wird von IO Interactive produziert, dem Studio hinter der erfolgreichen „Hitman“-Reihe.(Bild: IO INTERACTIVE)

Im Gegensatz zu vielen früheren Spielen wie dem N64-Klassiker „GoldenEye“ ist „007 First Light“ kein Lizenzspiel zu einem bestimmten Film, sondern eine neue, komplett eigenständige Geschichte. Das Spiel soll für PS5, Xbox und PC erscheinen.

Weiter Spekulationen um nächsten Bond-Film
Unterdessen wird weiter spekuliert, wer die Rolle des berühmten Geheimagenten auf der großen Leinwand übernimmt. Regisseur Denis Villeneuve will Berichten zufolge erst nach einem Hauptdarsteller suchen, wenn die Arbeit an „Dune III“ abgeschlossen ist. Das Science-Fiction-Epos befindet sich derzeit in der Post-Produktion.

Nach dem Abschied von Daniel Craig, der 007 in fünf Filmen von „Casino Royale“ (2006) bis „Keine Zeit zu sterben“ (2021) gespielt hat, soll der Nachfolger laut Insidern ein eher unbekannter, britischer Schauspieler werden, der Ende 20 oder Anfang 30 ist.

Das Drehbuch für den nächsten James-Bond-Film – den ersten, seit die langjährigen Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson die kreative Kontrolle über die Filmreihe an Amazon MGM Studios abgegeben haben – schreibt „Peaky Blinders“-Schöpfer Steven Knight. Ein Produktionsstart in 2026 gilt als wahrscheinlich.

