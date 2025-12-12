Rockstar Lenny Kravitz wird zum Bond-Bösewicht

Die virtuellen Abenteuer des jungen James Bond

„007 First Light“ wird von IO Interactive produziert, dem Studio hinter der erfolgreichen „Hitman“-Reihe. Das Spiel ist eine sogenannte Origin-Story, die erzählt, wie James Bond zum 00-Agenten wird. Bond ist jünger und noch nicht der abgeklärte Profikiller, den man aus den Filmen kennt. Der 30 Jahre alte, irische Schauspieler Patrick Gibson („Dexter: Original Sin“) schlüpfte in die Rolle.