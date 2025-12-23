Google-Mutterkonzern kauft Infrastruktur-Anbieter

Fliege mit dem WM-Pokal aus Istanbul nach Wien!
Energie und Rechenkraft für KI: Die Google-Muttergesellschaft Alphabet will für 4,75 Milliarden Dollar (4 Milliarden Euro) das Infrastruktur-Unternehmen Intersect übernehmen.
Der Technologieriese reagiert damit auf den steigenden Bedarf an Rechen- und Energiekapazitäten für die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI).
Im Rahmen der Vereinbarung erwirbt Alphabet mehrere Gigawatt an Energie- und Rechenzentrumsprojekten, die sich in der Entwicklung oder im Bau befinden.
Der IT-Konzern, der mit dem KI-Werkzeug Gemini um Nutzer buhlt, liefert sich in diesem Bereich ein Wettrüsten mit Rivalen wie Microsoft, Meta, Amazon oder Elon Musks X.
