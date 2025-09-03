Betreiber von Fake-Porno-Website identifiziert

Der Mann, seit 2023 Inhaber eines kleinen Unternehmens, gilt als Administrator der Erotik-Webseite. Er wurde in der toskanischen Hauptstadt Florenz vernommen, wie die römische Tageszeitung „La Repubblica“ am Dienstag berichtete. Ausschlaggebend war eine Anzeige der Bürgermeisterin von Florenz, Sara Funaro, selbst eine der vielen Politikerinnen aus dem Mitte-links-Lager, die von der inzwischen abgeschalteten Seite Phica.eu ins Visier genommen worden waren.