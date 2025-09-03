Vorteilswelt
Mann vernommen

Betreiber von Fake-Porno-Website identifiziert

Web
03.09.2025 07:19
Der Betreiber der Website wurde in Florenz vernommen (Symbolbild).
Der Betreiber der Website wurde in Florenz vernommen (Symbolbild).(Bild: AFP/ANDREAS SOLARO)

Nachdem mehrere italienische Politikerinnen, Schauspielerinnen und Unternehmerinnen eine Porno-Webseite angezeigt haben, auf der manipulierte Fotos von ihnen in Sex-Posen veröffentlicht wurden, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Der Betreiber der Webseite, ein 45-Jähriger aus Florenz, ist jetzt identifiziert worden.

Der Mann, seit 2023 Inhaber eines kleinen Unternehmens, gilt als Administrator der Erotik-Webseite. Er wurde in der toskanischen Hauptstadt Florenz vernommen, wie die römische Tageszeitung „La Repubblica“ am Dienstag berichtete. Ausschlaggebend war eine Anzeige der Bürgermeisterin von Florenz, Sara Funaro, selbst eine der vielen Politikerinnen aus dem Mitte-links-Lager, die von der inzwischen abgeschalteten Seite Phica.eu ins Visier genommen worden waren.

Auf der Seite befand sich eine große Sammlung gestohlener Bilder aus sozialen Netzwerken, die sowohl von unbekannten Frauen als auch von prominenten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens stammen. Die Fotos waren oftmals bearbeitet und mit vulgären Kommentaren versehen.

Betroffen sind auch die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni selbst, ihre Schwester Arianna Meloni und Oppositionschefin Elly Schlein. Meloni hatte sich über den Vorfall „angewidert“ geäußert.

Sammelklage eingereicht
Die Eheberaterin und Familienanwältin Annamaria Bernardini hat indes eine Sammelklage eingereicht. Sie erklärte, sie habe wegen der obszönen Webseite bereits Hunderte Beschwerden von Frauen erhalten. Dutzende Anzeigen wurden bereits in Italien wegen unerlaubter Veröffentlichung von privaten Fotos erstattet.

