Vater von Influencer „Satansbratan“ verprügelt

Der Wiener Influencer Erik Seidl („Satansbratan“) ist auf Instagram und TikTok für seine Comedy-Videos bekannt. In einem neuen Posting zeigt er sich ungewöhnlich ernst: Sein 70-jähriger Vater sei von einer Jugendbande brutal zusammengeschlagen worden.
In einem kurzen Video erzählt der Influencer unter Tränen, was passiert ist: Sein Vater sei am vergangenen Samstag in Favoriten angegriffen und verprügelt worden. Die Attacke sei zwischen 19 und 20 Uhr passiert.
Brutale Attacke scheinbar grundlos
Die Tat hatte dramatische Folgen: Der ältere Mann erlitt mehrere Knochenbrüche im Gesicht, auch die Schulter ist gebrochen. Warum die Jugendlichen auf den wehrlosen Mann derart brutal eingeprügelt haben, ist nicht klar. Der Angriff scheint vollkommen grundlos gewesen zu sein. Der Mann wird derzeit im Spital behandelt.
„Gesicht gebrochen“
„Er wollte bei drei Jugendlichen vorbeigehen und hat gesagt ,Na, geht's eh‘, weil sie sich breit gemacht haben. Sie haben ihn so zusammengeschlagen, dass sein Gesicht gebrochen ist, seine Schulter gebrochen ist. Seine ganzen Zähne sind weg“, schildert der Influencer und wird dabei sichtlich emotional. Am Ende des Videos zeigt Erik Seidl auch ein Foto vom Gesicht seines Vaters. Darauf zu sehen ist dessen Auge, das komplett zugeschwollen ist.
Finderlohn für Hinweise
Sein Vater habe sich gegen die Jugendlichen nicht wehren können, schildert der Influencer. Er habe kein Handy dabeigehabt, um die Polizei zu rufen.
Jetzt ruft „Satansbratan“ seine Fangemeinde auf, Hinweise zu übermitteln, um so die Täter ausfindig zu machen. Für hilfreiche Tipps bietet er auch einen Finderlohn.
