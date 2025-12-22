Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Gesicht gebrochen“

Vater von Influencer „Satansbratan“ verprügelt

Wien
22.12.2025 20:16
Auf Instagram bittet der Influencer seine Follower um Hinweise.
Auf Instagram bittet der Influencer seine Follower um Hinweise.(Bild: Krone KREATIV/Instagram/@Satansbratan)

Der Wiener Influencer Erik Seidl („Satansbratan“) ist auf Instagram und TikTok für seine Comedy-Videos bekannt. In einem neuen Posting zeigt er sich ungewöhnlich ernst: Sein 70-jähriger Vater sei von einer Jugendbande brutal zusammengeschlagen worden.

0 Kommentare

In einem kurzen Video erzählt der Influencer unter Tränen, was passiert ist: Sein Vater sei am vergangenen Samstag in Favoriten angegriffen und verprügelt worden. Die Attacke sei zwischen 19 und 20 Uhr passiert.

Das Video auf Instagram:

Brutale Attacke scheinbar grundlos
Die Tat hatte dramatische Folgen: Der ältere Mann erlitt mehrere Knochenbrüche im Gesicht, auch die Schulter ist gebrochen. Warum die Jugendlichen auf den wehrlosen Mann derart brutal eingeprügelt haben, ist nicht klar. Der Angriff scheint vollkommen grundlos gewesen zu sein. Der Mann wird derzeit im Spital behandelt.

„Gesicht gebrochen“
„Er wollte bei drei Jugendlichen vorbeigehen und hat gesagt ,Na, geht's eh‘, weil sie sich breit gemacht haben. Sie haben ihn so zusammengeschlagen, dass sein Gesicht gebrochen ist, seine Schulter gebrochen ist. Seine ganzen Zähne sind weg“, schildert der Influencer und wird dabei sichtlich emotional. Am Ende des Videos zeigt Erik Seidl auch ein Foto vom Gesicht seines Vaters. Darauf zu sehen ist dessen Auge, das komplett zugeschwollen ist.

Lesen Sie auch:
Kinder-Weihnachtsessen
„Satansbratan“ serviert Pasta – nicht nur Sprüche
19.12.2025
Krone Plus Logo
Top-Influencer im Talk
Satans Bratan und das Geschäft hinter dem Schmäh
06.04.2025
Ungewöhnliche Kombi
Unterhaltsam! Teamchef Rangnick trifft Influencer
13.03.2024

Finderlohn für Hinweise
Sein Vater habe sich gegen die Jugendlichen nicht wehren können, schildert der Influencer. Er habe kein Handy dabeigehabt, um die Polizei zu rufen.

Jetzt ruft „Satansbratan“ seine Fangemeinde auf, Hinweise zu übermitteln, um so die Täter ausfindig zu machen. Für hilfreiche Tipps bietet er auch einen Finderlohn.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Favoriten
InstagramTikTok
PostingJugendbandeVaterInfluencerTränen
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
2° / 5°
Symbol Nebel
Wien 11. Simmering
2° / 5°
Symbol Nieseln
Wien 14. Penzing
2° / 4°
Symbol Nebel
Wien 19. Döbling
2° / 4°
Symbol Nebel
Wien 21. Floridsdorf
2° / 5°
Symbol Nebel

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
144.717 mal gelesen
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
106.383 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
98.723 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Mehr Wien
„Gesicht gebrochen“
Vater von Influencer „Satansbratan“ verprügelt
Nach Goldbarren-Causa
Vorwürfe gegen Wiener Investor auch von Sprintstar
Krone Plus Logo
So teuer wie noch nie
Weihnachtspreisschock: Schöne (teure) Bescherung
18-Jährige angeklagt
Prozess: Mädchen (14) starb an Drogencocktail
Am Wiener Hauptbahnhof
Blutiger Streit: Polizeieinsatz nach Messerattacke
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf