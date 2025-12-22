Vater von Influencer „Satansbratan“ verprügelt

„Gesicht gebrochen“

„Er wollte bei drei Jugendlichen vorbeigehen und hat gesagt ,Na, geht's eh‘, weil sie sich breit gemacht haben. Sie haben ihn so zusammengeschlagen, dass sein Gesicht gebrochen ist, seine Schulter gebrochen ist. Seine ganzen Zähne sind weg“, schildert der Influencer und wird dabei sichtlich emotional. Am Ende des Videos zeigt Erik Seidl auch ein Foto vom Gesicht seines Vaters. Darauf zu sehen ist dessen Auge, das komplett zugeschwollen ist.