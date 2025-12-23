Autoren verklagen KI-Firmen Google, Meta & OpenAI

Sie werfen den Firmen vor, ihre urheberrechtlich geschützten Bücher unerlaubt für das Training von Künstlicher Intelligenz (KI) genutzt zu haben. Carreyrou ist bekannt für die Aufdeckung des Betrugs beim US-Bluttest-Startup Theranos. Die am Montag in Kalifornien eingereichte Klage richtet sich auch gegen die Firma xAI von Elon Musk.