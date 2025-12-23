Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mehrere Hinweise

„Konkrete Ansätze“ nach Schüssen in Hollabrunn

Niederösterreich
23.12.2025 16:11
Auf das Büro der Grünen wurde zweimal geschossen.
Auf das Büro der Grünen wurde zweimal geschossen.(Bild: GRÜNE Hollabrunn)

Nach den Schüssen auf eine albanische Moschee, auf das Büro der Grünen und auf ein parkendes Auto in Hollabrunn in NÖ gingen bei der Polizei mehrere Meldungen ein. „Es gibt erste konkrete Ermittlungsansätze“, heißt es.

0 Kommentare

Nach den Schüssen in Hollabrunn zieht sich die Schlinge um den unbekannten Täter langsam zu. Unter der Leitung des Landesamts für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung werden nun erste konkrete Ermittlungsansätze verfolgt. Denn gleich mehrere mögliche Zeugen haben sich gemeldet. Das Problem: Die Wahrnehmungen sind teils unterschiedlich, ebenso die Personenbeschreibung des mutmaßlichen Schützen. „Wir arbeiten alle Ansätze ab“, betonen die Ermittler.

Keine Jagdwaffe
Kriminaltechnisch werden aktuell auch noch die an den Tatorten gefundenen Projektile untersucht. Noch ist nicht zweifelsfrei sicher, dass sie aus derselben Waffe abgefeuert wurden. Ausgeschlossen werden kann bislang nur, dass sie von einem Jagdgewehr stammen, auch eine Langwaffe ist eher unwahrscheinlich.

„Alle erforderlichen Maßnahmen gesetzt“
Bei der Exekutive versucht man indes die Bevölkerung zu beruhigen. „Die Sicherheitsbehörden setzen konsequent alle erforderlichen Maßnahmen, um die Vorfälle rasch aufzuklären“, so Polizeisprecher Johann Baumschlager. Speziell in der Vorweihnachtszeit stünde seit Jahren ohnehin eine verstärkte Bewachung der Polizei von Moscheen und anderen Glaubens- und Schutzeinrichtungen auf der Tagesordnung.

Lesen Sie auch:
Eines der Einschusslöcher im Grünen-Büro in Hollabrunn
Nach Moschee-Attacke
Zwei weitere Schuss-Tatorte in Hollabrunn entdeckt
22.12.2025
Staatsschutz ist aktiv
Schuss auf Moschee ging bis in den Innenhof durch
22.12.2025

Auch Schaukästen demoliert
Die Straftaten seien zudem örtlich einzugrenzen, es gebe keinerlei Hinweise, dass sich die Vorfälle über die Bezirksgrenzen hinaus erstrecken. Jedoch auffallend: In Hollabrunn laufen auch Ermittlungen, weil Schaukästen der ÖVP und SPÖ demoliert worden sind.

Der Schuss auf die Moschee des Vereins der Albanischen Muslime hatte sich in der Nacht auf Sonntag ereignet. In derselben Nacht wurde auch auf das rund eineinhalb Kilometer entfernt abgestellte Auto geschossen. Am Montag wurden zudem zwei Schüsse auf das Parteilokal der Grünen angezeigt. Verletzt wurde niemand.

Porträt von Niederösterreich-Krone
Niederösterreich-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
144.331 mal gelesen
Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
133.451 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Außenpolitik
Putin will neben Ukraine Teile Europas einnehmen
114.341 mal gelesen
Plant Putin trotz Friedensgesprächen schon weitere Eroberungen?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf