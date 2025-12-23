„Konkrete Ansätze“ nach Schüssen in Hollabrunn

Nach den Schüssen in Hollabrunn zieht sich die Schlinge um den unbekannten Täter langsam zu. Unter der Leitung des Landesamts für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung werden nun erste konkrete Ermittlungsansätze verfolgt. Denn gleich mehrere mögliche Zeugen haben sich gemeldet. Das Problem: Die Wahrnehmungen sind teils unterschiedlich, ebenso die Personenbeschreibung des mutmaßlichen Schützen. „Wir arbeiten alle Ansätze ab“, betonen die Ermittler.