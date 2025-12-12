Neuer Dreame-Wischroboter wechselt den Mopp selber

Nicht jeder Boden verträgt sich mit jedem Mopp. Deshalb hat Dreame in der ungewöhnlich großen Basisstation des Matrix10 Ultra ein Lager für drei verschiedene runde Wischmopps eingebaut, die von einem Roboterarm, je nach Bodenbelag, ohne Zutun des Besitzers ausgetauscht werden. Für Parkett gibt es weiche, flauschige Rundmopps. Wo mehr Schmutz zu beseitigen ist und der Boden es verträgt, greift der Roboter zu Mopps mit härteren Nylonborsten. Und wo es feuchtelt, etwa im Bad, kommen extra saugstarke Wischer mit Schaumstoffanteil zum Einsatz. Aber zahlt sich die viele Technik in Form höherer Reinigungsleistung auch aus? Diese Frage klären wir im großen Test.