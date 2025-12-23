Muslime fühlen sich jetzt noch stärker ausgegrenzt

„Wusstest du, dass zwei Drittel das Zusammenleben mit Muslimen als schwierig empfinden?“, hieß es in einem Beitrag, den die Volkspartei jüngst ihren Followern auf Instagram auftischte. Der rote Finanzminister Markus Marterbauer entschuldigte sich für das Posting, ähnlich fiel die Reaktion der Pinken und Grünen aus. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sah dies anders und berief sich auf Ergebnisse aus einer „wissenschaftlichen Untersuchung“. Es sein ein „Faktum“, dass es im Zusammenleben zwischen Österreichern und der muslimischen Bevölkerung „auch immer wieder Diskussionen gibt“, argumentierte er.