IGGÖ-Präsident warnt:

Muslime fühlen sich jetzt noch stärker ausgegrenzt

Innenpolitik
23.12.2025 16:33
Die IGGÖ ließ auch wissen, jederzeit für einen Dialog zur Verfügung zu stehen.
Die IGGÖ ließ auch wissen, jederzeit für einen Dialog zur Verfügung zu stehen.(Bild: winterbilder - stock.adobe.com)

Nach der großen Aufregung rund um ein Posting der ÖVP über das Zusammenleben mit Muslimen in Österreich hat sich nun der Präsident der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) Ümit Vural zu Wort gemeldet: Die aktuellen Entwicklungen würden in der muslimischen Bevölkerung mit wachsender Sorge wahrgenommen.

0 Kommentare

„Wusstest du, dass zwei Drittel das Zusammenleben mit Muslimen als schwierig empfinden?“, hieß es in einem Beitrag, den die Volkspartei jüngst ihren Followern auf Instagram auftischte. Der rote Finanzminister Markus Marterbauer entschuldigte sich für das Posting, ähnlich fiel die Reaktion der Pinken und Grünen aus. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sah dies anders und berief sich auf Ergebnisse aus einer „wissenschaftlichen Untersuchung“. Es sein ein „Faktum“, dass es im Zusammenleben zwischen Österreichern und der muslimischen Bevölkerung „auch immer wieder Diskussionen gibt“, argumentierte er.

Die gegenwärtige politische Kommunikation sowie die gesetzgeberischen Debatten zu Integrationsfragen und zum Kopftuchverbot für Schülerinnen bis zum 14. Lebensjahr, würden viele Muslime in der Alpenrepublik belasten, warnt der Präsident der IGGÖ nun in einem offenen Brief an die Bundesregierung.

Hier das umstrittene Posting:

Eindruck pauschaler Zuschreibungen
Vural thematisierte auch die jüngsten Ergebnisse des Integrationsbarometers, worin Muslime in der öffentlichen Wahrnehmung besonders negativ beurteilt werden. Diese bildeten „subjektive Einstellungen“ ab, nicht jedoch objektive Integrationsleistungen oder das tatsächliche Zusammenleben im Alltag, warnte er: „Werden solche Daten ohne ausreichende Differenzierung kommuniziert oder politisch zugespitzt, entsteht der Eindruck pauschaler Zuschreibungen.“ Viele Muslime würden sich dadurch nur noch stärker stigmatisiert und ausgegrenzt fühlen.

Lesen Sie auch:
Claudia Plakolm ist mit Aussagen gegen „radikale“ Muslime ins Visier der Sozialistischen Jugend ...
„Hass gegen Muslime“
Junge Sozialisten zeigen ÖVP wegen Verhetzung an
22.12.2025
Neue Studie zeigt
Massive Mehrheit sieht Leben mit Muslimen kritisch
17.12.2025
Geht um Muslime
Roter Minister entschuldigt sich für ÖVP-Posting
21.12.2025

Der IGGÖ-Präsident wies in diesem Zusammenhang ausdrücklich auch darauf hin, dass pauschale Darstellungen gegenüber den Mitgliedern einer gesetzlich anerkannten Religionsgemeinschaft weder dem gesellschaftlichen Zusammenhalt dienten, noch mit verfassungsrechtlichen Grundsätzen der Gleichbehandlung und der Religionsfreiheit vereinbar seien. „Eine demokratische Gesellschaft lebt von Differenzierung, Maß und gegenseitigem Respekt.“

