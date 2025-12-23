Oberösterreich trauert um Alt-LH Josef Ratzenböck

„Ein großer Gestalter Oberösterreichs, ein Brückenbauer, einer, der stets das Verbindende gesucht hat", so erinnert Landeshauptmann Thomas Stelzer an seinen Vor-Vorgänger Josef Ratzenböck: „Josef Ratzenböck war einer, der die Geschicke unseres Landes durch viele Jahre und Jahrzehnte maßgeblich geprägt und vorangetrieben hat. Er war ein Mann des Ausgleichs, den Menschen zugewandt.“

„Mit dem Tod von Alt-Landeshauptmann Josef Ratzenböck verliert Oberösterreich einen wichtigen Gestalter der Zweiten Republik“, würdigt der Landesparteiobmann der FPÖ Oberösterreich, Landeshauptmann-Stv. Manfred Haimbuchner das Wirken von Ratzenböck.

„Wir möchten in dieser Stunde die menschlichen Qualitäten dieses großen Oberösterreichers hervorheben. Immer stand das Miteinander vor dem Gegeneinander. Er war Brückenbauer und Verbinder und hatte ein großes Herz für die kleinen Leute. Er war ein Visionär und Gestalter in den großen Fragen der Zukunftspolitik, insbesondere auch im Bereich des Sozialen“, unterstreicht OÖ Seniorenbund Landesobmann LH a. D. Josef Pühringer.