Wie Hacker die weltgrößte Porno-Website erpressen

Zu den Kunden von Mixpanel zählen gehypte KI-Angebote wie ChatGPT, Konsumentenportale wie Yelp, aber auch schmuddelige Websites aus der Welt der Erwachsenenunterhaltung – man kann sich vorstellen, welche Art von Daten hier verarbeitet werden. Der Datenschatz, auf dem Mixpanel sitzt, ist gewaltig: Rund 8000 IT-Unternehmen aus aller Welt vertrauen auf den Dienst, der den meisten Internetnutzern gar nicht bekannt ist. Was den Anbieter interessant für Ganoven macht: Krone+ verrät, wie Hacker das Geschäft mit den Daten für ihre eigenen, kriminellen Zwecke missbrauchen.