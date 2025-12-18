Vorteilswelt
Dienstleister geknackt

Wie Hacker die weltgrößte Porno-Website erpressen

Digital
18.12.2025 15:01

„Verwandeln Sie Daten in Entscheidungen“ – so wirbt der Dienstleister Mixpanel für seine Services aus dem Bereich Datenanalyse, die er an das Who-is-Who der digitalen Welt verkauft. Eine Hackergruppe hat die von Mixpanel gehorteten, teils äußerst pikanten Daten nun allerdings in etwas anderes verwandelt – „Kompromat“ für die digitale Erpressung.

Zu den Kunden von Mixpanel zählen gehypte KI-Angebote wie ChatGPT, Konsumentenportale wie Yelp, aber auch schmuddelige Websites aus der Welt der Erwachsenenunterhaltung – man kann sich vorstellen, welche Art von Daten hier verarbeitet werden. Der Datenschatz, auf dem Mixpanel sitzt, ist gewaltig: Rund 8000 IT-Unternehmen aus aller Welt vertrauen auf den Dienst, der den meisten Internetnutzern gar nicht bekannt ist. Was den Anbieter interessant für Ganoven macht: Krone+ verrät, wie Hacker das Geschäft mit den Daten für ihre eigenen, kriminellen Zwecke missbrauchen.

Nutzer, vor allem registrierte, erzeugen beim Besuch von Schmuddel-Websites eine Menge Daten – ...
