Kommen 2026 und 2027

Gleich zwei neue „Tomb Raider“-Games angekündigt!

Digital
12.12.2025 09:29

Bei den Game Awards haben in der Nacht auf Freitag die Amazon Game Studios, Crystal Dynamics und Flying Wild Hog zwei neue „Tomb Raider“-Games angekündigt. Neben „Tomb Raider: Catalyst“, einem ganz neuen Abenteuer in Indien, wurde auch „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ vorgestellt – eine Neuinterpretation des ersten Serienteils. 

Die beiden neuen „Tomb Raider“-Spiele erscheinen 2026 und 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X/S und den PC (Steam), den Anfang macht das Remake des ersten Teils aus dem Jahr 1996.

„Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ greift die Struktur und Schauplätze des ersten „Tomb Raider“ auf, interpretiert sie aber mit zeitgemäßen Mechaniken und neuer Präsentation neu. Im Mittelpunkt der Story steht die Suche nach den Fragmenten des sagenumwobenen Artefakts Scion.

„Tomb Raider: Catalyst“ führt Lara 2027 nach Indien
Das nächste ganz neue Abenteuer „Tomb Raider: Catalyst“ führt Lara Croft dann 2027 nach Nordindien. Spielszenen gibt es bislang noch nicht, der Render-Trailer erlaubt aber bereits einen ersten Einblick in die Handlung.

Die Story setzt nach einer mystischen Katastrophe ein und konfrontiert Lara mit Rivalitäten zwischen Schatzjägern, alten Geheimnissen und der alles überschattende Frage, wem sie vertrauen kann. Das Spiel entsteht auf Basis der Unreal Engine 5, was auf eine zeitgemäße Grafikpracht hoffen lässt.

Screenshot aus „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“
Kommen 2026 und 2027
Gleich zwei neue „Tomb Raider“-Games angekündigt!
