Gleich zwei neue „Tomb Raider“-Games angekündigt!

Bei den Game Awards haben in der Nacht auf Freitag die Amazon Game Studios, Crystal Dynamics und Flying Wild Hog zwei neue „Tomb Raider“-Games angekündigt. Neben „Tomb Raider: Catalyst“, einem ganz neuen Abenteuer in Indien, wurde auch „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ vorgestellt – eine Neuinterpretation des ersten Serienteils.